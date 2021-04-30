Прошел по адресам: команда проекта «Открытые сердца» помогла жителям Артема

Posted 30 апреля 2021, 09:10
Published 30 апреля 2021, 09:10
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Главная задача проекта «Открытые сердца» — поддержка тех, кто пострадал от пандемии. Речь идет не только о возникших проблемах со здоровьем, но и тяжелом социально-экономическом положении. Среди адресатов проекта — многодетные родители, пенсионеры, инвалиды.
Первыми команду проекта встречали в семье Ротарь, где мать и дочь — инвалиды. Игорь Шауфлер зашел в гости не с пустыми руками. Хорошим подарком в такой ситуации стал продуктовый набор.
«Наш проект „Открытые сердца“ направлен не только на тех, кто пострадал от пандемии. Считаем своим долгом помогать и тем людям, для кого вся жизнь является борьбой. Мы готовы помогать и идти навстречу пожеланиям людей», — отметил Игорь Шауфлер.
Второй адрес в поездке Игоря Шауфлера — стандартная пятиэтажка в Артеме. Здесь на 4-м этаже живет инвалид-колясочник Максим Лесин. В 2008 году молодой человек попал в аварию и оказался в инвалидном кресле. Однако сдаться Максим не стал. Еще тогда молодой человек обратился к Игорю Шауфлеру с просьбой о помощи — помочь собрать деньги на лечение в Китае. Для Максима приобрели ортезы, а медики из КНР научили ими пользоваться. Сейчас молодой человек может не только передвигаться без посторонней помощи, но и активно занимается спортом. Как отметил Игорь Шауфлер, помощь и поддержка вообще важны для россиян. Неравнодушие — это, практически, основа государства.
«Сколько общаюсь с людьми, вижу, что помощь и поддержка — это национальная черта. И протянутая рука, открытое сердце — это то, что понятно каждому жителю нашей страны. Фактически, наш проект — именно об этом», — отметил Игорь Шауфлер.