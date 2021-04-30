vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2021, 07:37

Published 30 апреля 2021, 07:37

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Синоптики дали детальный прогноз погоды с 1 по 10 мая в Приморье

30 апреля 2021, 07:37
Сюжет
Погода
Неустойчивая погода в Приморском крае ожидается на майских праздниках. Примгидромет подготовил прогноз погоды на предстоящие весенние каникулы.

1 мая

В праздничный день погодой будет руководить поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью: 0… +5 градусов, местами -5 градусов. День обещает быть солнечным, слабоветренным. В континентальной части +15… +20 градусов, на побережье +8… +14 градусов.

2 мая

В ночь на воскресенье осадков не ожидается, температурный фон будет прежним. А вот днём из-за смещения тропосферной ложбины местами возможны осадки в виде дождей различной интенсивности — от небольших до умеренных. На юге днём воздух максимум прогреется до +15… +21 градуса, на севере +9… +14 градусов.

3 мая

Синоптическая ситуация нормализуется, осадки закончатся. Температурный фон днём поднимется до +16… +23 градусов.

4 мая

К концу вторника ожидается приближение фронтальных разделов циклона. Как итог — дожди на западе и их плавное распространение на остальную часть региона. Днем столбики термометров поднимутся до +16… +24 градусов, на побережье +9… +15 градусов.

5 и 6 мая

Из-за смещения циклона будет стоять пасмурная, временами дождливая погода. При этом ночью станет немного теплее, а днём — напротив, холоднее.

7 мая

Вихрь сместится к Сахалину, а непогода уйдёт вместе с ним. Пятничный день обещает быть солнечным и комфортным.

8 мая

Конец передышки. В субботу, 8 мая, новые фронтальные разделы опять испортят приморскую погоду. Дожди возобновятся.

9 и 10 мая

В День Победы вероятны небольшие осадки. А вот в заключительные дней весенних каникул дождя быть не должно.

Погода во Владивостоке

1 мая в дальневосточной столице будет солнечно, температурный фон — от _11 до +14 градусов. На Пасху, 2 мая, в край заглянет настоящее лето — температура воздуха будет выше субботней на 4-5 градусов. Но вечер охладит кратковременный дождь. Тёплая погода ожидается и 3 мая: +16… +19 градусов.

В нерабочий вторник, 4 мая, небольшой дождь пойдёт вечером, поднимется ветер, похолодает до +9… +12 градусов. Такая непогода сохранится и 5 мая.

А вот в четверг, 6 мая, ситуация во Владивостоке начнут выравниваться: стихнет ветер, но небольшие осадки будут возможны.

Солнце порадует горожан 7 мая. А 8 и 9 мая в столицу ДФО вернётся дождь, но небольшой. Завершающий день 10-дневных каникул обещает пройти без осадков.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало комментарий начальника Примгидромета Бориса Кубая — он заявил, что в регионе (ряде районов) возможен даже мокрый снег.

#Новости#Общество#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика