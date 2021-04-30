Синоптики дали детальный прогноз погоды с 1 по 10 мая в Приморье

В ночь на воскресенье осадков не ожидается, температурный фон будет прежним. А вот днём из-за смещения тропосферной ложбины местами возможны осадки в виде дождей различной интенсивности — от небольших до умеренных. На юге днём воздух максимум прогреется до +15… +21 градуса, на севере +9… +14 градусов.