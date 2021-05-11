Страха нет, один восторг: на фото попали сразу 5 редких обитателей Приморья

Сюжет Земля леопарда

Фотографу в приморском заповеднике «Земля леопарда» удалось заснять 5 видов диких животных. Среди них оказались дальневосточный леопард, утка-мандаринка и другие необычные обитатели нацпарка, как сообщили сотрудники учреждения.

Редкие кадры были сделаны из фотоукрытия, организованного на территории «Земли леопарда». Вскоре после «заступления на пост» фотографу Юлии Белянцевой представилась возможность заснять дальневосточного леопарда. «Это незабываемые ощущения, волшебство, когда ты понимаешь — большая кошка рядом. Страха нет совсем, только восторг», — рассказала автор снимков о своих эмоциях. Помимо леопарда, в объектив камеры попали индийская куница, утка-мандаринка, большой пёстрый дятел и сойка. Фотографии доступны ниже. Убежища для фотографирования оборудованы в нескольких точках «Земли леопарда», общее число фотоукрытий достигает 8. Внутри находится все необходимое для продолжительного пребывания: кровать, кухня, санузел. Ранее «Восток-Медиа» писало о выходе дальневосточного леопарда к жилищам людей в Приморском крае. Тогда эксперты рассказали, что могло побудить дикую кошку приблизиться к домам. Около месяца назад президент РФ Владимир Путин оценил предложение увеличить территорию «Земли леопарда» путем присоединения к ней земель соседнего заповедника.