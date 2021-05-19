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Posted 19 мая 2021, 01:54

Published 19 мая 2021, 01:54

Modified 28 июля 2022, 09:19

Updated 28 июля 2022, 09:19

«Боже мой, люди, что вы творите»: картина на приморской трассе ошеломила соцсети

«Боже мой, люди, что вы творите»: картина на приморской трассе ошеломила соцсети

19 мая 2021, 01:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мусор
Житель Владивостока выложил в социальных сетях фото трассы по направлению к посёлку Рудная Пристань в Приморье. Лесополоса вокруг проезжей части оказалась буквально завалена мусором.

«Поехали к родне. И вот такие картины открылись взору. Что за помойка», — отметил автор фотографий в паблике vdk_news.

В комментариях выразили своё отношение к представленному на фото безобразию.

«Боже мой, люди. Что вы творите»;

«Ну так с местных и спрашивайте, зачем они свой мусор в лес вывозят. Не с луны же он упал»;

«Так во многих местах»;

«Ну все это делают люди, а потом показывают, вот мол, убираем. Если не сорить — то и убирать не придётся»;

«Берегите природу»;

«Так почти возле каждого села такой полигон. Опомнились. Очень жаль, что вот так оно».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на одном из кладбищ Артёма неизвестные горожане засыпали могилы мусором. Под слоем веток и отходов оказались детские захоронения. Отходы появились на местах захоронения юных приморцев не случайно — некие «бессовестные люди» собрали мусор с могил своих родственников и сбросили его на могилы детей.

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#Новости#Общество#Мусор#Свалка мусора
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