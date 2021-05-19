«Боже мой, люди, что вы творите»: картина на приморской трассе ошеломила соцсети

Posted 19 мая 2021, 01:54
Published 19 мая 2021, 01:54
Modified 28 июля 2022, 09:19
Updated 28 июля 2022, 09:19
«Поехали к родне. И вот такие картины открылись взору. Что за помойка», — отметил автор фотографий в паблике vdk_news.
В комментариях выразили своё отношение к представленному на фото безобразию.
«Боже мой, люди. Что вы творите»;
«Ну так с местных и спрашивайте, зачем они свой мусор в лес вывозят. Не с луны же он упал»;
«Так во многих местах»;
«Ну все это делают люди, а потом показывают, вот мол, убираем. Если не сорить — то и убирать не придётся»;
«Берегите природу»;
«Так почти возле каждого села такой полигон. Опомнились. Очень жаль, что вот так оно».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на одном из кладбищ Артёма неизвестные горожане засыпали могилы мусором. Под слоем веток и отходов оказались детские захоронения. Отходы появились на местах захоронения юных приморцев не случайно — некие «бессовестные люди» собрали мусор с могил своих родственников и сбросили его на могилы детей.