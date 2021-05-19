«Боже мой, люди, что вы творите»: картина на приморской трассе ошеломила соцсети

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на одном из кладбищ Артёма неизвестные горожане засыпали могилы мусором. Под слоем веток и отходов оказались детские захоронения. Отходы появились на местах захоронения юных приморцев не случайно — некие «бессовестные люди» собрали мусор с могил своих родственников и сбросили его на могилы детей.