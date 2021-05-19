Девушка перепутала педали и устроила «кучу-малу» во Владивостоке

«Скорее всего, двумя ногами нажимает на педали. Правая – на газ, левая – на тормоз. А у женского пола, наукой доказано, сразу два полушария работают. Левое полушарие – за правую сторону, правое – за левую. Видать запутались в голове. Наверное, посигналил кто, вот паника в полушариях и произошла, результат на фото»;