Девушка перепутала педали и устроила «кучу-малу» во Владивостоке

Posted 19 мая 2021, 11:34
Published 19 мая 2021, 11:34
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По информации Instagram-паблика dps.control, происшествие случилось возле дома № 275 по улице Калинина. Сообщается, что виновницей ДТП стала девушка за рулём Suzuki Escudo. По словам очевидцев, автоледи перепутала педали. В результате кроссовер задним ходом столкнул в канаву Toyota Crown, а после этого врезался в Subaru Forester. Судя по фото, сделанным на месте событий, все автомобили получили существенные повреждения.
Подписчики паблика принялись активно обсуждать случившееся.
«Ладно перепутала педали. Но ЗАЧЕМ так резко нажимать на педали?»;
«Скорее всего, двумя ногами нажимает на педали. Правая – на газ, левая – на тормоз. А у женского пола, наукой доказано, сразу два полушария работают. Левое полушарие – за правую сторону, правое – за левую. Видать запутались в голове. Наверное, посигналил кто, вот паника в полушариях и произошла, результат на фото»;
«Нормально она так перепутала! Она что, когда трогается, тапок в пол давит?! “Краун”-то весит не как “Приус”»;
«Как можно две педали перепутать?»;
«Вообще в принципе не понимаю, как можно перепутать педали... Как???»;
«Путальщиков – на переобучение», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке водитель элитного автомобиля врезался в фасад магазина на улице Сахалинская. Торговую точку пришлось закрыть. Сообщалось, что виновник аварии также перепутал педали.