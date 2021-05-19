vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2021, 11:34

Published 19 мая 2021, 11:34

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Девушка перепутала педали и устроила «кучу-малу» во Владивостоке

19 мая 2021, 11:34
«Куча-мала» из трёх машин образовалась в среду, 19 мая, в Первомайском районе Владивостока.

По информации Instagram-паблика dps.control, происшествие случилось возле дома № 275 по улице Калинина. Сообщается, что виновницей ДТП стала девушка за рулём Suzuki Escudo. По словам очевидцев, автоледи перепутала педали. В результате кроссовер задним ходом столкнул в канаву Toyota Crown, а после этого врезался в Subaru Forester. Судя по фото, сделанным на месте событий, все автомобили получили существенные повреждения.

Подписчики паблика принялись активно обсуждать случившееся.

«Ладно перепутала педали. Но ЗАЧЕМ так резко нажимать на педали?»;

«Скорее всего, двумя ногами нажимает на педали. Правая – на газ, левая – на тормоз. А у женского пола, наукой доказано, сразу два полушария работают. Левое полушарие – за правую сторону, правое – за левую. Видать запутались в голове. Наверное, посигналил кто, вот паника в полушариях и произошла, результат на фото»;

«Нормально она так перепутала! Она что, когда трогается, тапок в пол давит?! “Краун”-то весит не как “Приус”»;

«Как можно две педали перепутать?»;

«Вообще в принципе не понимаю, как можно перепутать педали... Как???»;

«Путальщиков – на переобучение», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке водитель элитного автомобиля врезался в фасад магазина на улице Сахалинская. Торговую точку пришлось закрыть. Сообщалось, что виновник аварии также перепутал педали.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика