«Напуганы до ужаса»: Роза Чемерис высказалась о нападении на автопоезд

«Вы, товарищи, совершив все это, перешли ту черту, после которой ничего нормального у вас быть не может. Теперь пришло время вступить в этот диалог всем правоохранительным и надзорным органам. Так и будет. И не сомневайтесь — я сделаю все, чтобы защитить и себя, и тех моих ребят-волонтёров, что сейчас напуганы до ужаса. Это не политика. Это что-то совсем иное», — высказалась участница праймериз Роза Чемерис.