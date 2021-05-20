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Posted 20 мая 2021, 10:22

Published 20 мая 2021, 10:22

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

«Напуганы до ужаса»: Роза Чемерис высказалась о нападении на автопоезд

20 мая 2021, 10:22
Участник праймериз Роза Чемерис рассказала о своих дальнейших действиях, связанных с нападением на автобус, в котором она со своей командой объезжает муниципалитеты 62-го одномандатного округа Приморского края. По её словам, она намерена жестко разобраться со злоумышленниками.

«Вы, товарищи, совершив все это, перешли ту черту, после которой ничего нормального у вас быть не может. Теперь пришло время вступить в этот диалог всем правоохранительным и надзорным органам. Так и будет. И не сомневайтесь — я сделаю все, чтобы защитить и себя, и тех моих ребят-волонтёров, что сейчас напуганы до ужаса. Это не политика. Это что-то совсем иное», — высказалась участница праймериз Роза Чемерис.

Напомним, сегодня вечером, В Уссурийске на автопоезд участника предварительного голосования Розы Чемерис напали неизвестные. Они кидали в автобус кирпичи. По предварительным данным никто из сотрудников предвыборного штаба не пострадал.

Водитель автобуса сообщил, что два человека в спортивных костюмах и шлемах подъехали на мотоцикле вплотную к автобусу и кинули в стекло два кирпича. После этого нападавшие быстро скрылись, оставив сотрудников штаба сидеть на месте в недоумении.

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