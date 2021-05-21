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Posted 21 мая 2021, 08:32

Published 21 мая 2021, 08:32

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Насыщенная спортивно-развлекательная программа ожидает жителей Хабаровска в выходные

21 мая 2021, 08:32
Сюжет
Спорт
Предстоящие выходные обещают быть очень активными для жителей и гостей Хабаровска. В субботу и воскресенье в краевом центре состоятся сразу несколько масштабных мероприятий спортивно-развлекательного характера.

Любители активного и здорового образа жизни смогут принять участие турнире по баскетболу 3×3, различных мастер-классах, работе игровых площадок, состязаниях по дартсу, а также сдать нормативы ГТО.

«На прошлой неделе подобная акция на Комсомольской площади прошла впервые и заинтересовала горожан. Многие спрашивали, будут ли в дальнейшем такие активности и как в них поучаствовать. Как раз на этой неделе событий будет много — на любой вкус. Так, в субботу с 11 часов пройдут показательные выступления федерации чир-спорта. Это очень зрелищно, хабаровчанам точно понравится», — рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

В субботу, 22 мая, все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении норм комплекса ГТО. Как правильно выполнять упражнения, чтобы получить значок, покажут квалифицированные инструкторы. А с 12 до 17 часов на площади пройдёт спортивно-развлекательная программа «Молодежный ДВИЖ». Кроме того, для юных горожан и гостей Хабаровска будет организована конкурсно-игровая программа «Безопасность превыше всего», посвященная пожарной безопасности. Также на площади будут работать различные игровые площадки: «Дженга», «Твистер» и другие.

А в воскресенье, 23 мая, на Комсомольской площади вновь состоится турнир по баскетболу 3×3 среди дворовых команд. Начнутся игры в 11 часов. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо подать заявку в краевой центр спортивной подготовки сборных команд края, позвонив по телефону 89990832388. В это же время все желающие смогут посостязаться в меткости — на одной из локаций проведут соревнования по дартсу.

Также 23 мая площадь станет местом проведения парада Центров работы с населением. Центры «Диалог», «Доверие» и «Единство» организуют для хабаровчан мастер-классы по изготовлению открыток, поделок из природного материала и сувениров с развлекательной программой и подвижными играми.

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