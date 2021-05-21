Насыщенная спортивно-развлекательная программа ожидает жителей Хабаровска в выходные

«На прошлой неделе подобная акция на Комсомольской площади прошла впервые и заинтересовала горожан. Многие спрашивали, будут ли в дальнейшем такие активности и как в них поучаствовать. Как раз на этой неделе событий будет много — на любой вкус. Так, в субботу с 11 часов пройдут показательные выступления федерации чир-спорта. Это очень зрелищно, хабаровчанам точно понравится», — рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.