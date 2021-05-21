Насыщенная спортивно-развлекательная программа ожидает жителей Хабаровска в выходные

Posted 21 мая 2021, 08:32
Published 21 мая 2021, 08:32
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Любители активного и здорового образа жизни смогут принять участие турнире по баскетболу 3×3, различных мастер-классах, работе игровых площадок, состязаниях по дартсу, а также сдать нормативы ГТО.
«На прошлой неделе подобная акция на Комсомольской площади прошла впервые и заинтересовала горожан. Многие спрашивали, будут ли в дальнейшем такие активности и как в них поучаствовать. Как раз на этой неделе событий будет много — на любой вкус. Так, в субботу с 11 часов пройдут показательные выступления федерации чир-спорта. Это очень зрелищно, хабаровчанам точно понравится», — рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.
В субботу, 22 мая, все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении норм комплекса ГТО. Как правильно выполнять упражнения, чтобы получить значок, покажут квалифицированные инструкторы. А с 12 до 17 часов на площади пройдёт спортивно-развлекательная программа «Молодежный ДВИЖ». Кроме того, для юных горожан и гостей Хабаровска будет организована конкурсно-игровая программа «Безопасность превыше всего», посвященная пожарной безопасности. Также на площади будут работать различные игровые площадки: «Дженга», «Твистер» и другие.
А в воскресенье, 23 мая, на Комсомольской площади вновь состоится турнир по баскетболу 3×3 среди дворовых команд. Начнутся игры в 11 часов. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо подать заявку в краевой центр спортивной подготовки сборных команд края, позвонив по телефону 89990832388. В это же время все желающие смогут посостязаться в меткости — на одной из локаций проведут соревнования по дартсу.
Также 23 мая площадь станет местом проведения парада Центров работы с населением. Центры «Диалог», «Доверие» и «Единство» организуют для хабаровчан мастер-классы по изготовлению открыток, поделок из природного материала и сувениров с развлекательной программой и подвижными играми.