Усилить работу: Шестаков начал путь и.о мэра с серьёзных решений

В пятницу, 21 мая он провёл совещание с дорожными службами города и дал несколько серьёзных поручений. В первую очередь, они касаются ускорения темпов ремонта дорог, ликвидации аварийных очагов в городе, а также проектированию транспортных развязок. Кроме того, Константин Шестаков коснулся проблемы проездов к участкам для многодетных семей.