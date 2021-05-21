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Posted 21 мая 2021, 07:07

Published 21 мая 2021, 07:07

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Усилить работу: Шестаков начал путь и.о мэра с серьёзных решений

21 мая 2021, 07:07
Сюжет
Дороги
Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков озвучил несколько решений по поводу состояния дорог в городе.

В пятницу, 21 мая он провёл совещание с дорожными службами города и дал несколько серьёзных поручений. В первую очередь, они касаются ускорения темпов ремонта дорог, ликвидации аварийных очагов в городе, а также проектированию транспортных развязок. Кроме того, Константин Шестаков коснулся проблемы проездов к участкам для многодетных семей.

Специалисты администрации города отмечают, что на совещании присутствовали представители всех городских ведомств и предприятий, чья деятельность связана с дорожным ремонтом.

Дорожники выступили с докладами касательно работ по ремонту путей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и мероприятиям, на которые были выделены субсидии и средства из городского и краевого бюджетов.

«Мы проанализировали свод обращений граждан, и львиная доля жалоб — это дороги. Работа в сфере дорожного хозяйства в итоге должна благоприятно сказаться на жизни жителей города Владивостока», — подчеркнул Константин Шестаков.

Он отметил, что вопросы подготовки и документации по работам должны быть пересмотрены. Также новый глава города поручил уделить особое внимание всем вопросам сферы, выделив состояние пешеходных переходов в городе.

Отметим, что во Владивостоке сейчас по десяткам адресов ремонтируют дороги, подпорные стены, лестницы, тротуары и другие объекты городской инфраструктуры. Специалисты усилят контроль за производством работ и планированию мероприятий в сфере дорожного хозяйства.

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