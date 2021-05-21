Усилить работу: Шестаков начал путь и.о мэра с серьёзных решений

Posted 21 мая 2021, 07:07
Published 21 мая 2021, 07:07
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В пятницу, 21 мая он провёл совещание с дорожными службами города и дал несколько серьёзных поручений. В первую очередь, они касаются ускорения темпов ремонта дорог, ликвидации аварийных очагов в городе, а также проектированию транспортных развязок. Кроме того, Константин Шестаков коснулся проблемы проездов к участкам для многодетных семей.
Специалисты администрации города отмечают, что на совещании присутствовали представители всех городских ведомств и предприятий, чья деятельность связана с дорожным ремонтом.
Дорожники выступили с докладами касательно работ по ремонту путей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и мероприятиям, на которые были выделены субсидии и средства из городского и краевого бюджетов.
«Мы проанализировали свод обращений граждан, и львиная доля жалоб — это дороги. Работа в сфере дорожного хозяйства в итоге должна благоприятно сказаться на жизни жителей города Владивостока», — подчеркнул Константин Шестаков.
Он отметил, что вопросы подготовки и документации по работам должны быть пересмотрены. Также новый глава города поручил уделить особое внимание всем вопросам сферы, выделив состояние пешеходных переходов в городе.
Отметим, что во Владивостоке сейчас по десяткам адресов ремонтируют дороги, подпорные стены, лестницы, тротуары и другие объекты городской инфраструктуры. Специалисты усилят контроль за производством работ и планированию мероприятий в сфере дорожного хозяйства.