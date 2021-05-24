«Два удара в жизненно важные органы»: убийство из ревности произошло в Приморье

Posted 24 мая 2021, 09:55
Published 24 мая 2021, 09:55
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось 19 мая в квартире одного из домов по улице Гамарника во Владивостоке.
По версии следствия, между мужчинами произошёл конфликт, причиной которого стала ревность. Всё началось с того, что подозреваемый пришёл домой и обнаружил там свою возлюбленную в компании 40-летнего родственника. Рассвирепев, ревнивец принялся избивать «соперника», а затем схватил нож и дважды ударил им мужчину в жизненно важные органы. От полученных ранений тот скончался на месте.
В отношении жителя Владивостока было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку). В настоящее время мужчина арестован по решению суда. Ведётся следствие, сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей случившегося, а криминалисты проводят необходимые экспертизы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье перед судом предстанет 40-летний мужчина, который обвиняется в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, он до смерти забил своего приятеля металлическим ковшом.