«Два удара в жизненно важные органы»: убийство из ревности произошло в Приморье

По версии следствия, между мужчинами произошёл конфликт, причиной которого стала ревность. Всё началось с того, что подозреваемый пришёл домой и обнаружил там свою возлюбленную в компании 40-летнего родственника. Рассвирепев, ревнивец принялся избивать «соперника», а затем схватил нож и дважды ударил им мужчину в жизненно важные органы. От полученных ранений тот скончался на месте.