Память о выдающемся нейрохирурге увековечили в Хабаровске

«После приглашения на работу в отделение нейрохирургии городской больницы №13 г. Хабаровска (в последующем ККБ№2) в 1975 году Ким Вон Ги стал работать врачом-нейрохирургом. Всю свою жизнь он был верен только этой клинике, проработав в ней 40 лет. В 36 лет Ким Вон Ги успешно совмещал работу заведующего отделением. Ежегодно им выполнялось большое количество наиболее сложных операций на головном и спинном мозге при опухолях и сосудистой патологии центральной нервной системы взрослым и детям, что говорило о высочайшем профессионализме хирурга. Его ученики трудятся и сейчас на благо здоровья жителей края и страны», - выступил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.