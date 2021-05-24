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Posted 24 мая 2021, 07:32

Published 24 мая 2021, 07:32

Modified 1 сентября 2022, 04:21

Updated 1 сентября 2022, 04:21

Память о выдающемся нейрохирурге увековечили в Хабаровске

24 мая 2021, 07:32
Торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о нейрохирурге Ким Вон Ги состоялась сегодня в Краевой клинической больнице №2 в Хабаровске. Выдающийся врач долгие годы заведовал нейрохирургическим отделением, проводил уникальные операции, его ученики работают в больницах по всему Дальнему Востоку.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, главный врач медицинской организации Михаил Космачев, сотрудники, представители ДВГМУ и ИПКСЗ, родственники нейрохирурга.

«После приглашения на работу в отделение нейрохирургии городской больницы №13 г. Хабаровска (в последующем ККБ№2) в 1975 году Ким Вон Ги стал работать врачом-нейрохирургом. Всю свою жизнь он был верен только этой клинике, проработав в ней 40 лет. В 36 лет Ким Вон Ги успешно совмещал работу заведующего отделением. Ежегодно им выполнялось большое количество наиболее сложных операций на головном и спинном мозге при опухолях и сосудистой патологии центральной нервной системы взрослым и детям, что говорило о высочайшем профессионализме хирурга. Его ученики трудятся и сейчас на благо здоровья жителей края и страны», - выступил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Ким Вон Ги с 2006 года в качестве доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДВГМУ и ИПКСЗ уделял большое внимание подготовке и обучению нейрохирургических кадров Дальнего Востока. Среди его многочисленных учеников и главный врач Краевой клинической больницы №2 Михаил Космачев.

«Я работал с Ким Вон Ги в течение 19 лет. Очень ценил его советы, перенимал опыт, оперируя рука об руку. Профессия нейрохирурга многогранна и требует колоссальных знаний и физической сноровки, ведь операции могут длиться и более 10 часов. Также приходится изобретать уникальные методики, тщательно составлять план оперативного вмешательства, реабилитации, а поставить на ноги пациентов в этой области всегда крайне тяжело», - рассказал Михаил Космачев.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в настоящее время КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" имеет в своем составе 27 отделений. Больница успешно продолжает работать как стабильно развивающееся многопрофильное специализированное учреждение с мощностью 555 круглосуточных коек. Ежегодно в ней проводится более 11 тысяч оперативных вмешательств различных уровней сложности.

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