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Posted 24 мая 2021, 07:02

Published 24 мая 2021, 07:02

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Песни в городе у моря в день рождения Пушкина споет Ляля Алексакова

24 мая 2021, 07:02
Сюжет
Творчество
Песни под гитару и танцы восточных красавиц - вот, что ожидает всех поклонников творчества молодой певицы из Владивостока.

Девушка приглашает всех на свой концерт для того, чтобы слушатели смогли живой музыкой излечить душу. По словам певицы - это очень важно в наше время. И Ляля специально создаёт песни с позитивом, направляя всю энергию своего творчества на то, чтобы слушатели восполняли свои внутренние ресурсы.

В программе концерта прозвучат песни «Владивосток», «Весна», «Раскачаю», «Из Владивостока».

На одной сцене с певицей выступят также Евгения Боровичёва и Руслана Хайт, а также танцевальный коллектив «Восточный бриз»

Концерт пройдёт 6 июня 2021 года в клубе Zabriskie Hall

Сбор гостей в 18:30.

Для вас прозвучат авторские песни: «Владивосток», «Весна», «Раскачаю», «Из Владивостока» и другие.

В концерте принимают участие: Евгения Боровичёва и Руслана Хайт, а также танцевальный коллектив «Восточный бриз» - таланты Приморья!

Отметим, что концерт приурочен к дню рождения Пушкина, и это не случайно.

«Я всегда восхищалась и буду восхищаться творчеством великого русского поэта и для меня особая честь, провести концерт именно в его день рождения», - считает Ляля Алексакова.

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#Новости#Общество#Песни#Творчество
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