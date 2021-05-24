Песни в городе у моря в день рождения Пушкина споет Ляля Алексакова

Posted 24 мая 2021, 07:02
Published 24 мая 2021, 07:02
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Девушка приглашает всех на свой концерт для того, чтобы слушатели смогли живой музыкой излечить душу. По словам певицы - это очень важно в наше время. И Ляля специально создаёт песни с позитивом, направляя всю энергию своего творчества на то, чтобы слушатели восполняли свои внутренние ресурсы.
В программе концерта прозвучат песни «Владивосток», «Весна», «Раскачаю», «Из Владивостока».
На одной сцене с певицей выступят также Евгения Боровичёва и Руслана Хайт, а также танцевальный коллектив «Восточный бриз»
Концерт пройдёт 6 июня 2021 года в клубе Zabriskie Hall
Сбор гостей в 18:30.
Для вас прозвучат авторские песни: «Владивосток», «Весна», «Раскачаю», «Из Владивостока» и другие.
В концерте принимают участие: Евгения Боровичёва и Руслана Хайт, а также танцевальный коллектив «Восточный бриз» - таланты Приморья!
Отметим, что концерт приурочен к дню рождения Пушкина, и это не случайно.
«Я всегда восхищалась и буду восхищаться творчеством великого русского поэта и для меня особая честь, провести концерт именно в его день рождения», - считает Ляля Алексакова.