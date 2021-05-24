Песни в городе у моря в день рождения Пушкина споет Ляля Алексакова

Девушка приглашает всех на свой концерт для того, чтобы слушатели смогли живой музыкой излечить душу. По словам певицы - это очень важно в наше время. И Ляля специально создаёт песни с позитивом, направляя всю энергию своего творчества на то, чтобы слушатели восполняли свои внутренние ресурсы.