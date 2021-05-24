Пришёл с молотком: приморец вынес из магазина ювелирные украшения на 3 миллиона

Posted 23 мая 2021, 23:46
Published 23 мая 2021, 23:46
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказали в полиции Дальнегорска, специалисты опросили продавца. Девушка рассказала, что в магазин зашёл неизвестный в одежде зелёного цвета, маске и перчатках. Он похитил из кассы около 30 тысяч рублей.
Затем злоумышленник показал продавцу предмет, похожий на пистолет, разбил витрины молотком, собрал оттуда часть украшений и скрылся.
Общую сумму ущерба оценили в размере более трёх миллионов рублей.
В итоге полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Владивостока. Он признался в том, что ограбил магазин в посёлке Пластун, вооружившись молотком и муляжом пистолета.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь молодому приморцу грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Отмечается, что расследование дела продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель другого региона РФ ворвался во Владивостоке в микрокредитную организацию с предметом, похожим на гранату. Получив наличность, преступник скрылся с добычей. Полицейским удалось задержать нарушителя и обыскать.