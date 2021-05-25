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Posted 25 мая 2021, 01:37

Published 25 мая 2021, 01:37

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

«Единая Россия» выбрала лидеров партийного списка на выборах в Заксобрание Приморья

25 мая 2021, 01:37
В понедельник, 24 мая, приморское отделение партии «Единая Россия» утвердило двух кандидатов, которые войдут в региональную тройку на выборах в Законодательное собрание края 19 сентября.

Как рассказали в региональном правительстве, сейчас утверждённых кандидатов — двое. Это председатель краевой федерации профсоюзов Владимир Исаков и координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко. Отмечается, что скоро президиум генсовета партии должен утвердить третью кандидатуру.

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что кандидаты должны безупречно выполнять свою работу и заслуживать доверие населения. Именно им предстоит вести политику партии и выполнять ежедневную кропотливую работу на местах.

Кроме того, на политсовете назначили дату проведения первого этапа региональной конференции — 7 июня. Отмечается, что на ней должно пройти утверждение итогов предварительного голосования ЕР по определению кандидатов от партии на выборы в Госдуму и краевой парламент, а также выборы делегатов на съезд, который единороссы проведут 19 сентября.

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