«Единая Россия» выбрала лидеров партийного списка на выборах в Заксобрание Приморья

Posted 25 мая 2021, 01:37
Published 25 мая 2021, 01:37
Modified 1 сентября 2022, 03:04
Updated 1 сентября 2022, 03:04
Как рассказали в региональном правительстве, сейчас утверждённых кандидатов — двое. Это председатель краевой федерации профсоюзов Владимир Исаков и координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко. Отмечается, что скоро президиум генсовета партии должен утвердить третью кандидатуру.
Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что кандидаты должны безупречно выполнять свою работу и заслуживать доверие населения. Именно им предстоит вести политику партии и выполнять ежедневную кропотливую работу на местах.
Кроме того, на политсовете назначили дату проведения первого этапа региональной конференции — 7 июня. Отмечается, что на ней должно пройти утверждение итогов предварительного голосования ЕР по определению кандидатов от партии на выборы в Госдуму и краевой парламент, а также выборы делегатов на съезд, который единороссы проведут 19 сентября.