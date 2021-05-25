«Единая Россия» выбрала лидеров партийного списка на выборах в Заксобрание Приморья

Кроме того, на политсовете назначили дату проведения первого этапа региональной конференции — 7 июня. Отмечается, что на ней должно пройти утверждение итогов предварительного голосования ЕР по определению кандидатов от партии на выборы в Госдуму и краевой парламент, а также выборы делегатов на съезд, который единороссы проведут 19 сентября.