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Posted 25 мая 2021, 17:52

Published 25 мая 2021, 17:52

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

В Совфеде прокомментировали идею создать новую категорию льготников

25 мая 2021, 17:52
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский высказался по поводу предложения ввести новые льготные начисления земельного налога.

Как сообщает RT, инициатива распространяется на семьи, которые усыновили ребенка или взяли его под опеку. По словам Рязанского, усыновление - это решение “гуманистического характера”, которое не стоит превращать в сделку. Мотивировать человека на усыновление через введение льгот, по мнению сенатора, не является этичным.

При этом Рязанский подчеркнул, что в законе прописаны меры поддержки многодетных семей. Это необходимо, по его словам, чтобы помочь семье, которая уже сформировалась и нуждается в льготах.

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