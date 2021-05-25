В Совфеде прокомментировали идею создать новую категорию льготников

Как сообщает RT, инициатива распространяется на семьи, которые усыновили ребенка или взяли его под опеку. По словам Рязанского, усыновление - это решение “гуманистического характера”, которое не стоит превращать в сделку. Мотивировать человека на усыновление через введение льгот, по мнению сенатора, не является этичным.