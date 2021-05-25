В Совфеде прокомментировали идею создать новую категорию льготников

Posted 25 мая 2021, 17:52
Published 25 мая 2021, 17:52
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как сообщает RT, инициатива распространяется на семьи, которые усыновили ребенка или взяли его под опеку. По словам Рязанского, усыновление - это решение “гуманистического характера”, которое не стоит превращать в сделку. Мотивировать человека на усыновление через введение льгот, по мнению сенатора, не является этичным.
При этом Рязанский подчеркнул, что в законе прописаны меры поддержки многодетных семей. Это необходимо, по его словам, чтобы помочь семье, которая уже сформировалась и нуждается в льготах.