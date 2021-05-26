Планы выполнены: Олег Кожемяко рассказал об итогах дорожных работ в Приморье в 2020

Posted 26 мая 2021, 02:54
Published 26 мая 2021, 02:54
Modified 1 сентября 2022, 04:21
Updated 1 сентября 2022, 04:21
Дорожные работы в проводились на ряде направлений: ремонт дорог, прокладывание новых трасс, строительство мостов.
За 2020 год в эксплуатацию были введены 7 мостов против 3 за 2019 год и 0 за 2018. Помимо новых переправ, внимание было уделено и уже имеющимся – на 18 мостах прошли ремонтные работы.
Дорожные службы также занимались дорогами регионального и муниципального значения. Первых было отремонтировано 167 километров, вторых – свыше 200 километров, причём на муниципальные дороги было направлено 3 миллиарда рублей из приморского бюджета.
Одновременно с этим в крае шло масштабное строительство сразу на нескольких объектах. До финальной стадии были доведены работы над 25-километровым отрезком дороги «Владивосток-Находка-Порт Восточный». Как рассказал глава региона, завершить эту стройку планируется в текущем году.
В территории опережающего развития «Михайловский» были проложены 2 участка дорог протяженностью в 9 километров.
Наконец, в 2020 завершились изыскательные работы кольцевой дороги «Остров Русский-остров Елены-улица Казанская».
Свою оценку прошедшим мероприятиям в деле дорожного ремонта и строительства дала общественный наблюдатель Наталья Беленцева.
«Сложный был год, но ремонт реализовали на всех участках, где он был запланирован по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контролировали [ремонтные работы] и общественные наблюдатели в том числе», - отметила собеседница «Восток-Медиа».
Она добавила, что на 2021 год в сфере дорожного строительства есть большие планы, и выразила надежду, что пандемия не будет помехой в их реализации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жёстком предупреждении, которое Олег Кожемяко вынес подрядчикам, ответственным за ремонт дорог.