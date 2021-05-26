vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2021, 08:31

Published 26 мая 2021, 08:31

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Покажи своё голое тело: навязчивый извращенец насторожил приморских мам — переписка

Покажи своё голое тело: навязчивый извращенец насторожил приморских мам — переписка

26 мая 2021, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Педофилия
В социальных сетях опубликовали сообщение о том, что в интернете появился подозрительный человек, который пишет сообщения весьма интимного содержания и отправляет их детям. Приморцы насторожились.

Тревогу забила мать одной из девочек, в паблике dps.control__ она разместила пост следующего содержания:

«Сегодня столкнулась с такой проблемой — моей дочери написывает какой-то извращенец! Вы можете выставить у себя на странице, чтобы мамочки были бдительны? У него в подписках очень много маленьких девочек!», — отмечает подписчица.

Далее она прилагает скриншоты переписки её дочери с незнакомцем. Девочка сообщает, что ей только восемь лет, а в ответ неизвестный присылает ей: «Покажи своё голое тело».

На удивление, в комментариях мать ребёнка получила куда больше негатива, чем сам опасный пользователь.

  • «Вообще, нечего детям делать в соцсетях. И страниц их там быть не должно!!!»;
  • «Я со своим ребёнком как минимум разговариваю и объясняю, что это не для детей, проверяю телефон»;
  • «Мамочке спасибо за бдительность! Но почему ребенок в 8 лет в соцсетях сидит? Ей ещё в куклы играть надо»;
  • «В полицию быстро! Не раздумывая!»;
  • «Да пишет наверняка такой же восьмилетка»;
  • «Согласно правилам Instagram, в большинстве стран аккаунты в соцсети могут создавать только люди, достигшие 13 лет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме потерялась восьмилетняя девочка. Её мать забила тревогу — на призыв откликнулись неравнодушные горожане. Они сумели разыскать ребёнка и её похитителя. Долго не думая, молодые парни задержали мужчину и вызвали полицейских. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила личность мужчины. Им оказался 30-летний житель города, который уже ранее привлекался за аналогичные преступления.

Материалы по теме
В Приморье будут судить педофила, которого искал весь регионПриморский отец-педофил получил четверть века тюрьмыВ Приморье 35-летний извращенец отправлял ребёнку порно-фотографии
#Новости#Педофилия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика