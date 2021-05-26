Покажи своё голое тело: навязчивый извращенец насторожил приморских мам — переписка

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме потерялась восьмилетняя девочка. Её мать забила тревогу — на призыв откликнулись неравнодушные горожане. Они сумели разыскать ребёнка и её похитителя. Долго не думая, молодые парни задержали мужчину и вызвали полицейских. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила личность мужчины. Им оказался 30-летний житель города, который уже ранее привлекался за аналогичные преступления.