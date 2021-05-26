Покажи своё голое тело: навязчивый извращенец насторожил приморских мам — переписка

Posted 26 мая 2021, 08:31
Published 26 мая 2021, 08:31
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Тревогу забила мать одной из девочек, в паблике dps.control__ она разместила пост следующего содержания:
«Сегодня столкнулась с такой проблемой — моей дочери написывает какой-то извращенец! Вы можете выставить у себя на странице, чтобы мамочки были бдительны? У него в подписках очень много маленьких девочек!», — отмечает подписчица.
Далее она прилагает скриншоты переписки её дочери с незнакомцем. Девочка сообщает, что ей только восемь лет, а в ответ неизвестный присылает ей: «Покажи своё голое тело».
На удивление, в комментариях мать ребёнка получила куда больше негатива, чем сам опасный пользователь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме потерялась восьмилетняя девочка. Её мать забила тревогу — на призыв откликнулись неравнодушные горожане. Они сумели разыскать ребёнка и её похитителя. Долго не думая, молодые парни задержали мужчину и вызвали полицейских. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила личность мужчины. Им оказался 30-летний житель города, который уже ранее привлекался за аналогичные преступления.