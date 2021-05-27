«Мальчик умолял»: жуткую историю на площадке рассказала жительница Приморья

«Сегодня утром ваш кобель напал на мою собаку (стерилизованную), вырвавшись вместе с поводком из рук мальчика. Ребенок истошно кричал собаке, пытаясь удержать поводок, но ребенок был брошен на землю, упав лицом на бордюр. Очень бы хотелось, чтобы вы, а не я слышали, как кричал и рыдал ваш сын, когда неуправляемый неадекватный кобель пытался разорвать мою собаку, размером вдвое меньше его. Мальчик умолял меня держать вашу собаку», — пишет автор в блоге Марка Чернослива.