vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2021, 04:30

Published 27 мая 2021, 04:30

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

«Мальчик умолял»: жуткую историю на площадке рассказала жительница Приморья

«Мальчик умолял»: жуткую историю на площадке рассказала жительница Приморья

27 мая 2021, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Собаки
Жительница Уссурийска рассказала пугающую историю про мальчика и его собаку, которой он совершенно не мог управлять.

Она рассказала, что у соседки во дворе живёт пёс очень серьёзной породы — американский булли. Проблема в том, что выгуливает его, по словам автора поста, совсем маленький мальчик, который не может контролировать большую и опасную собаку.

«Сегодня утром ваш кобель напал на мою собаку (стерилизованную), вырвавшись вместе с поводком из рук мальчика. Ребенок истошно кричал собаке, пытаясь удержать поводок, но ребенок был брошен на землю, упав лицом на бордюр. Очень бы хотелось, чтобы вы, а не я слышали, как кричал и рыдал ваш сын, когда неуправляемый неадекватный кобель пытался разорвать мою собаку, размером вдвое меньше его. Мальчик умолял меня держать вашу собаку», — пишет автор в блоге Марка Чернослива.

Девушка добавила, что ей удалось оттащить пса от своей собаки. Однако к её владельцам у автора возник ряд достаточно серьёзных вопросов.

«Если вы завели столь серьезную собаку, будьте любезны самостоятельно заниматься его выгулом, не перекладывать ответственность на малолетнего ребенка и подвергать опасности собственного сына, окружающих людей и животных», — отметила подписчица.

В комментариях поддержали автора.

«Жуткая история»;

«Бедный ребёнок! Родителей таких нужно привлекать к ответственности!»;

«Какой кошмар! Я своего ребёнка и с пудельком боялась отпускать, чтобы избежать подобного».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье агрессивный бездомный пёс напал на маленькую девочку. Этим делом заинтересовалось следствие.

Материалы по теме
«Зверски издевались»: хозяйка собаки, сбитой возле Тавричанки, рассказала обо всём«Гнался с собакой»: конфликт на грани истерики стал достоянием соцсетей в ПриморьеСК Приморья начал проверку по нападению агрессивной собаки на девочку
#Новости#Общество#Собаки
Подпишитесь
Популярное