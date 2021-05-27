«Мальчик умолял»: жуткую историю на площадке рассказала жительница Приморья

Posted 27 мая 2021, 04:30
Published 27 мая 2021, 04:30
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Она рассказала, что у соседки во дворе живёт пёс очень серьёзной породы — американский булли. Проблема в том, что выгуливает его, по словам автора поста, совсем маленький мальчик, который не может контролировать большую и опасную собаку.
«Сегодня утром ваш кобель напал на мою собаку (стерилизованную), вырвавшись вместе с поводком из рук мальчика. Ребенок истошно кричал собаке, пытаясь удержать поводок, но ребенок был брошен на землю, упав лицом на бордюр. Очень бы хотелось, чтобы вы, а не я слышали, как кричал и рыдал ваш сын, когда неуправляемый неадекватный кобель пытался разорвать мою собаку, размером вдвое меньше его. Мальчик умолял меня держать вашу собаку», — пишет автор в блоге Марка Чернослива.
Девушка добавила, что ей удалось оттащить пса от своей собаки. Однако к её владельцам у автора возник ряд достаточно серьёзных вопросов.
«Если вы завели столь серьезную собаку, будьте любезны самостоятельно заниматься его выгулом, не перекладывать ответственность на малолетнего ребенка и подвергать опасности собственного сына, окружающих людей и животных», — отметила подписчица.
В комментариях поддержали автора.
«Жуткая история»;
«Бедный ребёнок! Родителей таких нужно привлекать к ответственности!»;
«Какой кошмар! Я своего ребёнка и с пудельком боялась отпускать, чтобы избежать подобного».
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