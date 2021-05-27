«Судьба художницы»: Владивосток прощается с выставкой работ Зинаиды Серебряковой

Posted 27 мая 2021, 03:33
Published 27 мая 2021, 03:33
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
А сегодня в 18 часов в картинной галерее состоится заключительная лекция «Долгое возвращение домой» (12+).
Еще в первые дни работы выставки сотрудники галереи разработали лекторий, сопровождающий выставочный проект «Зинаида Серебрякова». Он был посвящен жизни художницы и тому, как события отражались в ее творчестве.
Финальная лекция завершает рассказ о судьбе художницы. В 1924 году Зинаида Серебрякова осознает, что в Советском Союзе она не сможет найти себе места и развиваться и в порыве оставляет в Петербурге мать и всех детей и переезжает зарабатывать живописью в Париж, куда уже перебрался ее дядя — Александр Бенуа. Однако жизнь во Франции оказалась тяжелее, чем представляла себе художница. Только при помощи дяди, Зинаида смогла вывезти к себе младшую дочь и сына.
Дальше была Вторая мировая война и полная изоляция от контактов с родственниками из СССР сроком на шесть лет. И только к 1957 году о Серебряковой вспомнили на родине и предложили вернуться. Однако по причине старости и плохого самочувствия она отказалась, а в 1960 году она впервые за 36 лет увиделась с дочерью! После этой встречи, спустя пять лет началось триумфальное возвращение творческого наследия Серебряковой в Россию — ее выставки проходили во всех крупных городах Советского союза и собирали огромные очереди! В 1967 году Зинаида Серебрякова ушла из жизни, но ее наследие осталось.
«О том, как сложилась судьба огромного творческого наследия мастера и пойдет речь на заключительной встрече лекционного цикла», — рассказали организаторы выставки.