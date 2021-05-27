«Судьба художницы»: Владивосток прощается с выставкой работ Зинаиды Серебряковой

Дальше была Вторая мировая война и полная изоляция от контактов с родственниками из СССР сроком на шесть лет. И только к 1957 году о Серебряковой вспомнили на родине и предложили вернуться. Однако по причине старости и плохого самочувствия она отказалась, а в 1960 году она впервые за 36 лет увиделась с дочерью! После этой встречи, спустя пять лет началось триумфальное возвращение творческого наследия Серебряковой в Россию — ее выставки проходили во всех крупных городах Советского союза и собирали огромные очереди! В 1967 году Зинаида Серебрякова ушла из жизни, но ее наследие осталось.