В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении прокатчиков электросамокатов

Как сообщает newizv.ru, прокат в период с 13 по 14 мая сдал в аренду два электросамоката жителям города, одному из которых 20 лет, второму — 21. Один из них, проезжая по Невскому проспекту на значительной скорости, столкнулся с прохожим. После чего сам, в свою очередь, получил травмы после избиения его двумя молодыми людьми.