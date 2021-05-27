В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении прокатчиков электросамокатов

Posted 27 мая 2021, 12:36
Published 27 мая 2021, 12:36
Modified 1 сентября 2022, 03:04
Updated 1 сентября 2022, 03:04
Как сообщает newizv.ru, прокат в период с 13 по 14 мая сдал в аренду два электросамоката жителям города, одному из которых 20 лет, второму — 21. Один из них, проезжая по Невскому проспекту на значительной скорости, столкнулся с прохожим. После чего сам, в свою очередь, получил травмы после избиения его двумя молодыми людьми.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пока неустановленных лиц из пункта проката самокатов. Там считают, что были оказаны не отвечающие требованиям безопасности услуги. А произошедшее - следствие непринятия мер, которые бы обеспечивали безопасность движения пешеходов.
В ведомстве отмечают рост случаев травмирований в последнее время вследствие агрессивной езды на электросамокатах. Это результат того, что отсутствуют единые правила для пунктов прокатов самокатов.