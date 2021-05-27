Владимир Новиков: «Мы добились кратного увеличения субсидий на авиаперевозки в ДФО»

«Это большое достижение, что за этот созыв Госдумы нам удалось добиться повышения объёмов субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока и обратно, и внутри территории — в пять раза. Если раньше за год удавалось перевезти по программе субсидирования не более двухсот тысяч человек, то теперь мы уже можем перевезти свыше миллиона дальневосточников. Хочу отметить, что и отношение чиновников Министерства транспорта и Минвостокразвития к этой проблеме изменилось. Теперь, мы вместе движемся по пути повышения доступности авиабилетов для жителей Дальнего Востока», — рассказал Владимир Новиков.