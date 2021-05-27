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Posted 27 мая 2021, 00:20

Published 27 мая 2021, 00:20

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Владимир Новиков: «Мы добились кратного увеличения субсидий на авиаперевозки в ДФО»

27 мая 2021, 00:20
Сюжет
Госдума
В 2021 году более миллиона человек смогут воспользоваться субсидированными авиаперелётами на дальневосточных направлениях. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Приморского края Владимир Новиков.

25 мая состоялось расширенное заседание Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с участием представителей министерств и ведомств Правительства России, субъектов РФ и авиакомпаний.

Ключевой темой заседания стало повышение доступности авиаперелетов для граждан, проживающих в дальневосточных и северных территориях.

«Это большое достижение, что за этот созыв Госдумы нам удалось добиться повышения объёмов субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока и обратно, и внутри территории — в пять раза. Если раньше за год удавалось перевезти по программе субсидирования не более двухсот тысяч человек, то теперь мы уже можем перевезти свыше миллиона дальневосточников. Хочу отметить, что и отношение чиновников Министерства транспорта и Минвостокразвития к этой проблеме изменилось. Теперь, мы вместе движемся по пути повышения доступности авиабилетов для жителей Дальнего Востока», — рассказал Владимир Новиков.

Согласно данным российского Минтранса, в 2021 году по субсидированным авиаперевозкам на дальневосточных направлениях планируется перевезти 1 465 000 человек.

Общий объём бюджетных ассигнований на программы субсидирования на перевозки в Дальневосточном федеральном округе составил 11, 3 миллиардов рублей. В 2020 году сумма составила 5, 52 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что в 2017 году Владимир Новиков стал инициатором первого расширенного заседания комитета по вопросу повышения доступности авиабилетов для дальневосточников. Депутат отметил, что эта проблематика — одно из ключевых направлений его работы.

«Регистрация билетов должна быть максимально простой и через „Госуслуги“, чтобы не образовывалось огромных очередей на улицах. Необходим единый подход ко всем регионам ДФО, недопустимо выпадение отдельных территорий из программы субсидирования. И необходимо стремиться к полному удовлетворению запроса дальневосточников на субсидированные перелёты. По нашим данным, общий объём субсидий в этом случае должен составлять порядка 20 миллиардов рублей», — сказал Новиков.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков заявил, что до 2025 года количество пассажиров, перевозимых внутри ДФО по программам субсидирования, будет увеличено в два раза — в этом поможет создание единой дальневосточной авиакомпании.

К 2025 году будут организованы перевозки по 535 социально-значимым маршрутам — 66 межрегиональным и 469 местным.

Перечень авиамаршрутов определён субъектами ДФО.

«Нужно остановиться ещё и на повышении частоты перелётов внутри территории Дальнего Востока. Это предполагает создание единой дальневосточной авиакомпании — объединение существующих авиакомпаний и „Авроры“. Это как раз делается, чтобы синхронизировать маршруты, повысить частоту перелётов. Это отразится и на объёме субсидий, и на числе перевозимых пассажиров», — заключил Бобраков.

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