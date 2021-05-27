Владимир Новиков: «Мы добились кратного увеличения субсидий на авиаперевозки в ДФО»

Posted 27 мая 2021, 00:20
Published 27 мая 2021, 00:20
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
25 мая состоялось расширенное заседание Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с участием представителей министерств и ведомств Правительства России, субъектов РФ и авиакомпаний.
Ключевой темой заседания стало повышение доступности авиаперелетов для граждан, проживающих в дальневосточных и северных территориях.
«Это большое достижение, что за этот созыв Госдумы нам удалось добиться повышения объёмов субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока и обратно, и внутри территории — в пять раза. Если раньше за год удавалось перевезти по программе субсидирования не более двухсот тысяч человек, то теперь мы уже можем перевезти свыше миллиона дальневосточников. Хочу отметить, что и отношение чиновников Министерства транспорта и Минвостокразвития к этой проблеме изменилось. Теперь, мы вместе движемся по пути повышения доступности авиабилетов для жителей Дальнего Востока», — рассказал Владимир Новиков.
Согласно данным российского Минтранса, в 2021 году по субсидированным авиаперевозкам на дальневосточных направлениях планируется перевезти 1 465 000 человек.
Общий объём бюджетных ассигнований на программы субсидирования на перевозки в Дальневосточном федеральном округе составил 11, 3 миллиардов рублей. В 2020 году сумма составила 5, 52 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что в 2017 году Владимир Новиков стал инициатором первого расширенного заседания комитета по вопросу повышения доступности авиабилетов для дальневосточников. Депутат отметил, что эта проблематика — одно из ключевых направлений его работы.
«Регистрация билетов должна быть максимально простой и через „Госуслуги“, чтобы не образовывалось огромных очередей на улицах. Необходим единый подход ко всем регионам ДФО, недопустимо выпадение отдельных территорий из программы субсидирования. И необходимо стремиться к полному удовлетворению запроса дальневосточников на субсидированные перелёты. По нашим данным, общий объём субсидий в этом случае должен составлять порядка 20 миллиардов рублей», — сказал Новиков.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков заявил, что до 2025 года количество пассажиров, перевозимых внутри ДФО по программам субсидирования, будет увеличено в два раза — в этом поможет создание единой дальневосточной авиакомпании.
К 2025 году будут организованы перевозки по 535 социально-значимым маршрутам — 66 межрегиональным и 469 местным.
Перечень авиамаршрутов определён субъектами ДФО.
«Нужно остановиться ещё и на повышении частоты перелётов внутри территории Дальнего Востока. Это предполагает создание единой дальневосточной авиакомпании — объединение существующих авиакомпаний и „Авроры“. Это как раз делается, чтобы синхронизировать маршруты, повысить частоту перелётов. Это отразится и на объёме субсидий, и на числе перевозимых пассажиров», — заключил Бобраков.