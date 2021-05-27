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Posted 27 мая 2021, 14:41

Published 27 мая 2021, 14:41

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

За время пандемии на Украине зарегистрировано более 50 тысяч смертей от COVID-19

27 мая 2021, 14:41
За последние 24 часа на Украине от последствий коронавируса скончались 183 больных, в итоге общее количество жертв пандемии в стране превысило 50 тысяч.

Такая информация была опубликована на сайте системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 Службы национальной безопасности и обороны страны.

Как сообщает RT, за последние сутки также зафиксировано 3509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев ковида в стране за все время пандемии достигло 2 193 367, число выздоровевших — 2 006 918 человек.

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