За время пандемии на Украине зарегистрировано более 50 тысяч смертей от COVID-19

За последние 24 часа на Украине от последствий коронавируса скончались 183 больных, в итоге общее количество жертв пандемии в стране превысило 50 тысяч.

Такая информация была опубликована на сайте системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 Службы национальной безопасности и обороны страны. Как сообщает RT, за последние сутки также зафиксировано 3509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев ковида в стране за все время пандемии достигло 2 193 367, число выздоровевших — 2 006 918 человек.