За время пандемии на Украине зарегистрировано более 50 тысяч смертей от COVID-19

Posted 27 мая 2021, 14:41
Published 27 мая 2021, 14:41
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Такая информация была опубликована на сайте системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 Службы национальной безопасности и обороны страны.
Как сообщает RT, за последние сутки также зафиксировано 3509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев ковида в стране за все время пандемии достигло 2 193 367, число выздоровевших — 2 006 918 человек.