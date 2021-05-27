Ждут штрафы: полиция задержала участников драки после футбольного матча в Приморье

Posted 27 мая 2021, 02:57
Published 27 мая 2021, 02:57
Modified 1 сентября 2022, 03:04
Updated 1 сентября 2022, 03:04
В ведомстве рассказал о том, что о драке в районе стадиона «Энергия» стражам порядка сообщил один из местных жителей.
На место незамедлительно приехал полицейский наряд. Сотрудники ведомства установили, что матч между артёмовской командой «Энергия-Димир» и краевой спортивной школой Олимпийского резерва не был согласовано ни с полицией, ни с администрацией.
То есть, организовано мероприятие было самовольно.
В итоге болельщики устроили конфликт, который перерос в драку. Трое человек обратились за помощью в больницу.
Четырёх наиболее активных участников доставили в полицию. Отмечается, что все они приехали из Владивостока. Задержанным — от 16 до 23 лет.
Сейчас идёт вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». По этой статье грозит до миллиона рублей штрафа и до семи лет лишения свободы.
Также административное дело заведено в отношении директора и тренера спортивной школы, организовавших футбольный матч. Отмечается, что их ждёт штраф в размере до 200 тысяч рублей.