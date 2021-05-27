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Posted 27 мая 2021, 02:57

Published 27 мая 2021, 02:57

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

Ждут штрафы: полиция задержала участников драки после футбольного матча в Приморье

27 мая 2021, 02:57
Сюжет
Происшествие
Болельщиков, которые устроили потасовку во время футбольного матча в Артёме, задержала полиция города. Кроме того, организаторов мероприятия привлекли к ответственности.

В ведомстве рассказал о том, что о драке в районе стадиона «Энергия» стражам порядка сообщил один из местных жителей.

На место незамедлительно приехал полицейский наряд. Сотрудники ведомства установили, что матч между артёмовской командой «Энергия-Димир» и краевой спортивной школой Олимпийского резерва не был согласовано ни с полицией, ни с администрацией.

То есть, организовано мероприятие было самовольно.

В итоге болельщики устроили конфликт, который перерос в драку. Трое человек обратились за помощью в больницу.

Четырёх наиболее активных участников доставили в полицию. Отмечается, что все они приехали из Владивостока. Задержанным — от 16 до 23 лет.

Сейчас идёт вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». По этой статье грозит до миллиона рублей штрафа и до семи лет лишения свободы.

Также административное дело заведено в отношении директора и тренера спортивной школы, организовавших футбольный матч. Отмечается, что их ждёт штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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#Новости#Происшествие#УМВД#Драка#Массовая драка
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