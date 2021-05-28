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Posted 28 мая 2021, 13:34

Published 28 мая 2021, 13:34

Modified 1 сентября 2022, 04:13

Updated 1 сентября 2022, 04:13

Дерись, беги, прячься: приморских школьников готовят к самому страшному

Дерись, беги, прячься: приморских школьников готовят к самому страшному

28 мая 2021, 13:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Приморским школьникам разослали памятку по поведению в экстренной ситуации. Детей учат драться, бегать и прятаться.

В редакцию «Восток-Медиа» обратилась мама одной из учениц 8-го класса во Владивостоке и рассказала, что её дочь получила памятку с алгоритмом действий во время экстренных ситуаций.

Детей учат трём основным действиям:

  • дерись — тут объясняется, в каких ситуациях допустима борьба. Но самое важное, отмечается в инструкции, это то, что собственная жизнь важнее всего, геройствовать не надо;
  • беги — это действие номер один в любых чрезвычайных ситуациях, однако существует множество нюансов, когда спастись бегством просто не получится, поэтому важно реалистично оценивать своё положение;
  • прячься — тут важно выбрать такое место, где получится забаррикадироваться, однако в любом случае мера временная, как только путь освобождается, лучше бежать.

Судя по всему, памятку школьникам решили разослать после жуткой трагедии в Казани, где 11 мая 19-летний выпускник гимназии устроил стрельбу по детям и учителям. В результате погибли 9 человек (7 — дети, 2 — учительницы), 32 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

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