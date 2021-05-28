Дерись, беги, прячься: приморских школьников готовят к самому страшному

Posted 28 мая 2021, 13:34
Published 28 мая 2021, 13:34
Modified 1 сентября 2022, 04:13
Updated 1 сентября 2022, 04:13
В редакцию «Восток-Медиа» обратилась мама одной из учениц 8-го класса во Владивостоке и рассказала, что её дочь получила памятку с алгоритмом действий во время экстренных ситуаций.
Детей учат трём основным действиям:
Судя по всему, памятку школьникам решили разослать после жуткой трагедии в Казани, где 11 мая 19-летний выпускник гимназии устроил стрельбу по детям и учителям. В результате погибли 9 человек (7 — дети, 2 — учительницы), 32 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.