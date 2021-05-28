Французский отель открылся в центре Владивостока

Posted 28 мая 2021, 00:02
Published 28 мая 2021, 00:02
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Здание высотой в 18 этажей находится на Партизанском проспекте и вмещает 102 номера, ресторан, бар и конференц-зону. Novotel Vladivostok принадлежит парижской компании AccorHotels, вложения в рамках первой очереди строительства составили 360 миллионов рублей.
На церемонии открытия присутствовали представители краевых и федеральных властей, в том числе глава российского агентства по туризму Зарина Догузова.
Руководитель Ростуризма отметила, что сейчас ощущается нехватка гостиниц, принадлежащих европейским брендам, а потому появление такого заведения во Владивостоке — «большое событие».
«Мне приятно открывать первый международный отель под управлением международного бренда», — заявила она.
Исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков выразил уверенность, что во Владивостоке появятся и другие гостиницы с мировым именем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о планах японской компании открыть в столице Приморья отель класса «люкс». Гостиница займёт пустующий небоскрёб на берегу бухты Золотой рог.