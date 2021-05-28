Французский отель открылся в центре Владивостока

Здание высотой в 18 этажей находится на Партизанском проспекте и вмещает 102 номера, ресторан, бар и конференц-зону. Novotel Vladivostok принадлежит парижской компании AccorHotels, вложения в рамках первой очереди строительства составили 360 миллионов рублей.