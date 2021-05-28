Найду владельца по запаху тела: «парфюмер» из Владивостока прославился в соцсетях

Posted 28 мая 2021, 06:54
Published 28 мая 2021, 06:54
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
«При беглой обонятельной экспертизе выявлен запах парфюма. Отдам человеку с похожим запахом тела! (Ладно, просто назовите фирму и цвет, и они снова станут вашими)», — написал шутливый автор в паблике dpskontrol125rus.
В комментариях посмеялись над странным объявлением.
«Парфюмер — начало»;
«У меня одеколон — „Боярышник“! Где забирать?»
«Замечтался парень»;
«В уши пшикали, что ли? По каким ароматам определять будете?»;
«Оригинально. Бро, красавчик»;
«Воу-воу. Полегче»;
«Сразу видно, что ковидом не болеет»;
«Шерлок нервно курит».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Приморья потерял сиденье от квадроцикла на дороге от села Ивановка до села Анучино. Теперь он просит вернуть его за вознаграждение. Стоит отметить, что расстояние между Ивановкой и Анучино достаточно солидное — более 51,3 километра. На автомобиле это расстояние можно проехать примерно за 40 минут.