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Posted 28 мая 2021, 06:54

Published 28 мая 2021, 06:54

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Найду владельца по запаху тела: «парфюмер» из Владивостока прославился в соцсетях

28 мая 2021, 06:54
Житель Владивостока нашёл наушники на острове Русский и в связи с этим разместил в соцсетях крайне странное объявление.

«При беглой обонятельной экспертизе выявлен запах парфюма. Отдам человеку с похожим запахом тела! (Ладно, просто назовите фирму и цвет, и они снова станут вашими)», — написал шутливый автор в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях посмеялись над странным объявлением.

«Парфюмер — начало»;

«У меня одеколон — „Боярышник“! Где забирать?»

«Замечтался парень»;

«В уши пшикали, что ли? По каким ароматам определять будете?»;

«Оригинально. Бро, красавчик»;

«Воу-воу. Полегче»;

«Сразу видно, что ковидом не болеет»;

«Шерлок нервно курит».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Приморья потерял сиденье от квадроцикла на дороге от села Ивановка до села Анучино. Теперь он просит вернуть его за вознаграждение. Стоит отметить, что расстояние между Ивановкой и Анучино достаточно солидное — более 51,3 километра. На автомобиле это расстояние можно проехать примерно за 40 минут.

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#Новости#Общество#Владивосток
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