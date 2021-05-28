Найду владельца по запаху тела: «парфюмер» из Владивостока прославился в соцсетях

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Приморья потерял сиденье от квадроцикла на дороге от села Ивановка до села Анучино. Теперь он просит вернуть его за вознаграждение. Стоит отметить, что расстояние между Ивановкой и Анучино достаточно солидное — более 51,3 километра. На автомобиле это расстояние можно проехать примерно за 40 минут.