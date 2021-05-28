Считаные дни остались у приморцев, чтобы проголосовать за объекты благоустройства

Принять участие в голосовании может любой житель Приморского края, достигший 14-летнего возраста. Из предложенных на выбор общественных территорий в своём муниципалитете необходимо выбрать одну. Занявшие самые высокие позиции в рейтинговом голосовании парки, скверы и площади будут облагорожены в 2022 году за счёт федеральных средств в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».