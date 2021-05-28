Считаные дни остались у приморцев, чтобы проголосовать за объекты благоустройства

Posted 28 мая 2021, 07:57
Published 28 мая 2021, 07:57
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Онлайн-голосование проходит на платформе 25.gorodsreda.ru. Оно стартовало 25 мая и продлится до 30 июня. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 112 тысяч жителей Приморья.
«Это хороший результат, подчеркивающий неравнодушие и вовлеченность населения в вопросы преобразования городов и районов», – отметила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.
Принять участие в голосовании может любой житель Приморского края, достигший 14-летнего возраста. Из предложенных на выбор общественных территорий в своём муниципалитете необходимо выбрать одну. Занявшие самые высокие позиции в рейтинговом голосовании парки, скверы и площади будут облагорожены в 2022 году за счёт федеральных средств в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Тем временем в крае уже приступили к благоустройству площадок, выбранных путём рейтингового голосования в прошлом году. Ход и качество работ контролируют представители общественности.
Напомним, что онлайн-голосование на региональной платформе 25.gorodsreda.ru организовано в рамках государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020 – 2017 годы.