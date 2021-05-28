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Posted 28 мая 2021, 05:23

Published 28 мая 2021, 05:23

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

В районе улиц Борисенко, Сахалинской и Черёмуховой обновили разметку

28 мая 2021, 05:23
Сюжет
Дороги
Во Владивостоке продолжается ночная работа дорожных служб. Каждую ночь в сухую погоду четыре бригады наносят разметку на городские дороги в разных районах. Накануне новые линии и пешеходные переходы «нарисовали» на Черёмуховой, Сахалинской, Сафонова, Борисенко, Никифорова и 40 лет ВЛКСМ.

Дорожники используют краску, а с наступлением тёплых ночей будут применять ещё и горячий пластик. В приоритете у муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» — обновление пешеходных переходов: к настоящему моменту заново покрасили уже более 300 таких объектов. В ночь на 28 мая эти работы проводили на Сафонова, Сахалинской, Борисенко и Никифорова.

В целом дорожникам предстоит нанести более 700 километров разметки. Около 400 километров осевых линий уже обновлено. Процесс контролирует управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

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#Новости#Общество#Дорожный ремонт#Дороги#Дорожные работы
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