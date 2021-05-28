В районе улиц Борисенко, Сахалинской и Черёмуховой обновили разметку

Дорожники используют краску, а с наступлением тёплых ночей будут применять ещё и горячий пластик. В приоритете у муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» — обновление пешеходных переходов: к настоящему моменту заново покрасили уже более 300 таких объектов. В ночь на 28 мая эти работы проводили на Сафонова, Сахалинской, Борисенко и Никифорова.