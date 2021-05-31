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Posted 31 мая 2021, 16:39

Published 31 мая 2021, 16:39

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Челябинская организация заплатила более 16 миллионов рублей за сброс стоков

31 мая 2021, 16:39
В Челябинской области муниципальному предприятию «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей Трехгорного» сброс вредных стоков обошелся в 16 миллионов рублей.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на региональную службу судебных приставов, предприятие уплатило штраф лишь после того, как у него были арестованы автомобили и спецтехника. Предприятие осталось без двух экскаваторов, автокрана и автомобиля «Волга».

Помимо этого руководитель МУП был предупрежден об уголовной ответственности, если не выполнит решение суда. 16 миллионов рублей были взысканы с предприятия по иску Роспотребнадзора.

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