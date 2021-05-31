Челябинская организация заплатила более 16 миллионов рублей за сброс стоков

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на региональную службу судебных приставов, предприятие уплатило штраф лишь после того, как у него были арестованы автомобили и спецтехника. Предприятие осталось без двух экскаваторов, автокрана и автомобиля «Волга».