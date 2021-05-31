Челябинская организация заплатила более 16 миллионов рублей за сброс стоков

Posted 31 мая 2021, 16:39
Published 31 мая 2021, 16:39
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на региональную службу судебных приставов, предприятие уплатило штраф лишь после того, как у него были арестованы автомобили и спецтехника. Предприятие осталось без двух экскаваторов, автокрана и автомобиля «Волга».
Помимо этого руководитель МУП был предупрежден об уголовной ответственности, если не выполнит решение суда. 16 миллионов рублей были взысканы с предприятия по иску Роспотребнадзора.