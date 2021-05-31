К протестам в Белоруссии могут быть причастны российские олигархи

По сообщению издания infox.ru, глава ведомства Владимир Макей считает, что Белоруссию пытаются превратить в страну-изгоя, также, как и Россию. При этом в самой РФ, считают в МИД, есть люди, обладающие определенной властью, интересы которых не совпадают с интересами самой РБ.