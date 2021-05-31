СК: Экс-сотрудники мэрии Екатеринбурга замешаны в отмывании 6 млрд рублей

Стоит отметить, что осенью 2020 года Борзенков ушел со своего поста, при том, что в местных СМИ он фигурировал, как один из главных кандидатов на кресло екатеринбургского градоначальника. В тоже время, по данным «Коммерсанта», экс-чиновник продал свои активы компании RBT.RU из Челябинска. Он владел сетью по продаже электроники «Норд». А уже в этом году Борзенков планировал перебраться на постоянное место жительства в Анапу.