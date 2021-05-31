СК: Экс-сотрудники мэрии Екатеринбурга замешаны в отмывании 6 млрд рублей

Posted 30 мая 2021, 21:39
Published 30 мая 2021, 21:39
Modified 1 сентября 2022, 04:13
Updated 1 сентября 2022, 04:13
В рамках этого дела Следком уже предъявил обвинения двум сотрудникам московской инвесткомпании QBF, которые предположительно занимались отмыванием денег чиновников.
Как отмечает издание «Новые известия», в компании отказались называть имена сотрудников, причастных к этому делу.
В СК предполагают, что екатеринбургские чиновники действовали по такой схеме: деньги из бюджета города отправлялись в QBF через консалтинговые контракты и подставные компании. Затем средства направляли в офшоры. Куда дальше они шли — выясняет следствие. На текущий момент сумма ущерба оценивается в 6 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что осенью 2020 года Борзенков ушел со своего поста, при том, что в местных СМИ он фигурировал, как один из главных кандидатов на кресло екатеринбургского градоначальника. В тоже время, по данным «Коммерсанта», экс-чиновник продал свои активы компании RBT.RU из Челябинска. Он владел сетью по продаже электроники «Норд». А уже в этом году Борзенков планировал перебраться на постоянное место жительства в Анапу.
На данный момент «Новым известиям» не удалось связаться с самим Борзенковым и получить комментарий о сложившейся ситуации. В QBF также не стали комментировать связь своих сотрудников с коррупционными схемами, однако сообщили, что в СК уже переданы все запрошенные материалы.