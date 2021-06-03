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Posted 3 июня 2021, 07:52

Published 3 июня 2021, 07:52

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

«Моё любимое»: мужчина с лысиной совершил плохой поступок в театре Владивостока

«Моё любимое»: мужчина с лысиной совершил плохой поступок в театре Владивостока

3 июня 2021, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Кража
Жительница Владивостока разместила объявление о том, что потеряла в театре купюру номиналом пять тысяч рублей. Судя по всему, её тут же присвоил себе некий мужчина, попавший на камеры наблюдения.

На видео заметно, что это мужчина среднего возраста с лысиной. Он взял купюру и несколько раз оглянулся, а потом надел кепку и натянул её плотнее на глаза, прикрывая лицо.

«Это было 1 июня около 19 часов в большом зале ДОФа. На видео видно, как данный мужчина их увидел и поднял. В 19.10 он покинул театр. Я обнаружила потерю через 5 минут. Но уже поздно было», — написала женщина в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях обсудили эту непростую ситуацию. Многие выразили неуместное злорадство по поводу проблемы автора.

«Конечно жаль, что вы потеряли. Но он их не украл, а нашёл в людном месте. Сын в лагере как-то нашел деньги, рядом никого. Затем пришли ребята, начали что-то искать, он у них спросил, что ищите? Они сказали, деньги потеряли. Он вернул, ему еще шоколадок накупили за честность»;

«Автор, он не украл, а нашёл»;

«Что упало — то пропало, помните об этом»;

«Логика обывателя, а по закону это 158 УК РФ и тут уже, если человек заявит, то придётся ответить, т. к. если нашёл, должен был отнести или в органы полиции или руководителю театра. Это не странные люди, вполне себе даже сознательные»;

«А зачем вы теряли 5000 рублей? Вы безответственный гражданин, рассеянный»;

«Как всегда защищают преступника и обвиняют жертву. Моё любимое»;

«Нашёл — радуйся, потерял — не печалься».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Хасанском районе полиция задержала местного жителя, который нападал на пенсионерок и грабил их. Первой заявление на него написала 73-летняя жительница посёлка Зарубино.

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#Новости#Владивосток#Кража#Происшествие
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