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Posted 3 июня 2021, 09:12

Published 3 июня 2021, 09:12

Modified 1 сентября 2022, 04:22

Updated 1 сентября 2022, 04:22

Не будет проезда и воды: прорыв теплотрассы устраняют во Владивостоке

3 июня 2021, 09:12
В четверг, 3 июня, работники МУПВ ВПЭС начали ликвидировать прорыв на теплосетях в районе улицы Башидзе, 8 во Владивостоке.

В администрации города уточнили, что работы на этом участке продлятся до 8 июня. Все это время участок проезжей части на Тополиной аллее будет перекрыт для проезда автотранспорта.

Кроме того, жильцов близлежащих домов на время работ отключат от горячего водоснабжения. Специалисты уточнили, что без важной коммунальной услуги останутся жители домов по адресам:

  • Партизанский проспект, 13-19, 20-34;
  • Башидзе, 14, 16;
  • проспект Красного Знамени, 44, 46;
  • Нерчинская, 27, 32-58.

Планируется, что горячая вода вернется в дома горожан 7 июня.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС: 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по телефону: 8 984 199-90-00.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ на улице Толстого, в районе дома № 25. Назначена дополнительная экспертиза. Восстановление фасада и его укрепление в полном объеме возьмет на себя подрядчик Примводоканала.

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