Сидеть и ныть — не выход: приморец получил грозное предупреждение на авто

Posted 3 июня 2021, 05:10
Published 3 июня 2021, 05:10
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
В блоге Марка Чернослива выложили фото с подписью «НЕ ставить машину у подъезда!!!», а ниже подписано «Штраф — полировка».
В комментариях обсудили поступок и автора надписи, и самого нарушителя, некоторые даже предложили услуги полировки авто.
«В доме, где я живу, у каждого подъезда прям в притык к крыльцу всегда стоят. И когда идёшь с пакетами из магазина, порой не протиснуться. Надеюсь, найдется тот, кто сначала вот так напишет, а если не поймут, то примут меры»;
«Хватить ныть в комментариях уже! Возьмите и поговорите с владельцами… собрание дома устройте. Сидеть и ныть — это не выход»;
«Штраф кому? Полировка чего? Полировка владельца корыта?»;
«Полировку щёткой металлической надо ему сделать»;
«А что, гвоздём слабо было написать?».
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