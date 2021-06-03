Сидеть и ныть — не выход: приморец получил грозное предупреждение на авто

«В доме, где я живу, у каждого подъезда прям в притык к крыльцу всегда стоят. И когда идёшь с пакетами из магазина, порой не протиснуться. Надеюсь, найдется тот, кто сначала вот так напишет, а если не поймут, то примут меры»;