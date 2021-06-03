Волнистая любовь: преступление ради девушки обернулось для приморца судом

Произошло это в декабре 2020 года. Установлено, что 28-летний местный житель хорошо выпил, а после, когда деньги закончились, решил похитить попугаев из магазина. На похищенные вещи он имел определённые планы — попугаев приморец был намерен подарить своей девушке, а на деньги купить продукты и алкоголь.