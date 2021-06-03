Волнистая любовь: преступление ради девушки обернулось для приморца судом

Posted 2 июня 2021, 23:26
Published 2 июня 2021, 23:26
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Как рассказали в полиции города, задержать злоумышленника удалось по горячим следам. Общая сумма ущерба составил шесть тысяч рублей. В его квартире стражи порядка нашли и клетку с птицами, и похищенную молодым человеком наличность.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта поместили под стражу.
Произошло это в декабре 2020 года. Установлено, что 28-летний местный житель хорошо выпил, а после, когда деньги закончились, решил похитить попугаев из магазина. На похищенные вещи он имел определённые планы — попугаев приморец был намерен подарить своей девушке, а на деньги купить продукты и алкоголь.
На сегодняшний день расследование этого дела закончено. Теперь фигуранта ждёт до 10 лет лишения свободы.
Теперь дело рассмотрят в суде.
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