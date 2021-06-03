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Posted 2 июня 2021, 23:26

Published 2 июня 2021, 23:26

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Волнистая любовь: преступление ради девушки обернулось для приморца судом

2 июня 2021, 23:26
Сюжет
Происшествие
В Артёме закончили расследование дело о разбойном нападении в зоомагазине. Один из горожан, угрожая продавцу ножом, забрал 700 рублей из кассы и клетку с волнистыми попугаями.

Как рассказали в полиции города, задержать злоумышленника удалось по горячим следам. Общая сумма ущерба составил шесть тысяч рублей. В его квартире стражи порядка нашли и клетку с птицами, и похищенную молодым человеком наличность.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта поместили под стражу.

Произошло это в декабре 2020 года. Установлено, что 28-летний местный житель хорошо выпил, а после, когда деньги закончились, решил похитить попугаев из магазина. На похищенные вещи он имел определённые планы — попугаев приморец был намерен подарить своей девушке, а на деньги купить продукты и алкоголь.

На сегодняшний день расследование этого дела закончено. Теперь фигуранта ждёт до 10 лет лишения свободы.

Теперь дело рассмотрят в суде.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае. На тот момент молодого человека только задержали.

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#Новости#Разбойное нападение#Происшествие
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