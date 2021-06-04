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Posted 4 июня 2021, 04:19

Published 4 июня 2021, 04:19

Modified 1 сентября 2022, 04:22

Updated 1 сентября 2022, 04:22

#СохранимСкверНаНадибаидзе: Дмитрий Лёгкий доложит губернатору о скандальной стройке

4 июня 2021, 04:19
Дмитрий Лёгкий встретился с жителями улицы Надибаидзе, 1, чтобы обсудить с ними дальнейший план действий по предотвращению строительства высотки на месте сквера. Активисты передали Лёгкому перечень обращений, которые уже в ближайшее время лягут на стол губернатору Олегу Кожемяко.

Дмитрий Лёгкий встретился с жителями улицы Надибаидзе, 1, чтобы обсудить с ними дальнейший план действий по предотвращению строительства высотки на месте сквера. Активисты передали Лёгкому перечень обращений, которые уже в ближайшее время лягут на стол губернатору Олегу Кожемяко.

Уже не первый год жители Надибаидзе сражаются с застройщиком, решившим возвести 25-этажный дом на месте сквера, который является одним из немногих «зелёных островков» в микрорайоне.

«Я считаю, что при застройке территории должно быть учтено мнение местных жителей. В данном случае застройщик решил пойти против требований общественности. Так не должно быть. Наш Первомайский район имеет все возможности, для того, чтобы стать самой процветающей территорией Владивостока. И я со своей стороны готов приложить к этому все усилия», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Возмущение жителей вызвало не только то, что теперь из их окон будет открываться вид не на район, а на новую «свечку». Как оказалось, в случае, если строительные работы всё же начнутся, есть риск, что под домом начнёт опускаться земля, и он буквально съедет вниз.

Обнаружены нарушения и в оформлении проектной документации будущего дома. Так, в документах имеются отклонения в масштабах озеленения. Они могут быть, но только после публичных слушаний, которых не было.

Несмотря на откровенные нарушения, все профильные органы дали «добро». Другие участки в том же районе, где стройка не помешает местным жителям, застройщик почему-то рассматривать отказывается.

Ранее на улице Надибаидзе состоялась встреча собственников жилья возле места предполагаемого строительства. Мероприятие посетил и Дмитрий Лёгкий. Он пообщался с активистами и заверил, что займётся решением проблемы в кратчайшие сроки.

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