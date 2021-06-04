СохранимСкверНаНадибаидзе: Дмитрий Лёгкий доложит губернатору о скандальной стройке

«Я считаю, что при застройке территории должно быть учтено мнение местных жителей. В данном случае застройщик решил пойти против требований общественности. Так не должно быть. Наш Первомайский район имеет все возможности, для того, чтобы стать самой процветающей территорией Владивостока. И я со своей стороны готов приложить к этому все усилия», — сказал Дмитрий Лёгкий.