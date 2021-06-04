Спикер ЗСПК Александр Ролик рассказал артёмовцам о работе по их обращениям

«Состоялся открытый разговор о том, что сделано и что сегодня делается в Артёме по обращениям граждан и решению волнующих и[проблем. В частности отмечено, что в 2021 году начато благоустройство Детского парка, десяти придомовых территорий, ремонты кровель семи домов, дорог по улицам Ульяновской, Анисимова, Херсонской и ряда тротуаров. Уже выделен земельный участок под строительство арендного жилья (суммарно порядка 240 квартир) в районе улицы Лепидевского, что позволит решить жилищную проблему „бюджетников“. И это только небольшой перечень работ по одному району города», — отметил Александр Ролик по итогам встречи с населением.