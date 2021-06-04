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Posted 4 июня 2021, 04:15

Published 4 июня 2021, 04:15

Modified 1 сентября 2022, 04:14

Updated 1 сентября 2022, 04:14

Спикер ЗСПК Александр Ролик рассказал артёмовцам о работе по их обращениям

4 июня 2021, 04:15
Сюжет
Благоустройство
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик принял участие во встрече главы Артёмовского городского округа Вячеслава Квона с жителями центральной части города.

Встреча была посвящена отчёту о том, что сделано за год прошедший, как решены обращения граждан, и что планируется реализовать в данном районе муниципалитета в нынешнем году в плане благоустройства, ремонта дорог и дворов, а также по решению других насущных проблем артёмовцев.

«Состоялся открытый разговор о том, что сделано и что сегодня делается в Артёме по обращениям граждан и решению волнующих и[проблем. В частности отмечено, что в 2021 году начато благоустройство Детского парка, десяти придомовых территорий, ремонты кровель семи домов, дорог по улицам Ульяновской, Анисимова, Херсонской и ряда тротуаров. Уже выделен земельный участок под строительство арендного жилья (суммарно порядка 240 квартир) в районе улицы Лепидевского, что позволит решить жилищную проблему „бюджетников“. И это только небольшой перечень работ по одному району города», — отметил Александр Ролик по итогам встречи с населением.

Председатель Законодательного Собрания рассказал о том, как депутаты от Артёмовского городского округа сегодня участвуют в решении проблем города и его жителей, чтобы крупные, приоритетные для Артёма проекты по благоустройству, развитию здравоохранения, ремонту дорог, благоустройству были включены в государственные программы Приморского края, чтобы на них было выделено финансирование, а там, где нужно законодательное регулирование, были приняты новые законы.

В частности, он рассказал, что на майском заседании Заксобрания, по инициативе губернатора в краевой бюджет внесены изменения, которые позволят быстрее решать проблему переселения граждан из аварийного жилья.

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