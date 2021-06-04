Спикер ЗСПК Александр Ролик рассказал артёмовцам о работе по их обращениям

Posted 4 июня 2021, 04:15
Published 4 июня 2021, 04:15
Modified 1 сентября 2022, 04:14
Updated 1 сентября 2022, 04:14
Встреча была посвящена отчёту о том, что сделано за год прошедший, как решены обращения граждан, и что планируется реализовать в данном районе муниципалитета в нынешнем году в плане благоустройства, ремонта дорог и дворов, а также по решению других насущных проблем артёмовцев.
«Состоялся открытый разговор о том, что сделано и что сегодня делается в Артёме по обращениям граждан и решению волнующих и[проблем. В частности отмечено, что в 2021 году начато благоустройство Детского парка, десяти придомовых территорий, ремонты кровель семи домов, дорог по улицам Ульяновской, Анисимова, Херсонской и ряда тротуаров. Уже выделен земельный участок под строительство арендного жилья (суммарно порядка 240 квартир) в районе улицы Лепидевского, что позволит решить жилищную проблему „бюджетников“. И это только небольшой перечень работ по одному району города», — отметил Александр Ролик по итогам встречи с населением.
Председатель Законодательного Собрания рассказал о том, как депутаты от Артёмовского городского округа сегодня участвуют в решении проблем города и его жителей, чтобы крупные, приоритетные для Артёма проекты по благоустройству, развитию здравоохранения, ремонту дорог, благоустройству были включены в государственные программы Приморского края, чтобы на них было выделено финансирование, а там, где нужно законодательное регулирование, были приняты новые законы.
В частности, он рассказал, что на майском заседании Заксобрания, по инициативе губернатора в краевой бюджет внесены изменения, которые позволят быстрее решать проблему переселения граждан из аварийного жилья.