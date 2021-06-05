«Третья волна»: 53 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Приморье

Posted 5 июня 2021, 06:48
Published 5 июня 2021, 06:48
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
При этом 41 человек выздоровел — всего с ковидом в регионе справились 41 671 человек.
О новых летальных случаях неизвестно — всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 735 пациентов.
Эксперты регионального оперштаба отмечают, что динамика заболеваемости вновь стала расти — второй день в крае регистрируют более 50 случаев заражения COVID-19 с нарастающим итогом.
Стоит отметить, что в Приморье продолжается массовая вакцинация граждан. В данный момент привито 160 209 жителей края.
В связи с ростом заболеваемости напоминаем, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.