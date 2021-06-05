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Posted 5 июня 2021, 06:48

Published 5 июня 2021, 06:48

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

«Третья волна»: 53 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Приморье

«Третья волна»: 53 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Приморье

5 июня 2021, 06:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
5 июня в Приморском крае выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии заразились 44 616 человек, сообщает приморский оперштаб.

При этом 41 человек выздоровел — всего с ковидом в регионе справились 41 671 человек.

О новых летальных случаях неизвестно — всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 735 пациентов.

Эксперты регионального оперштаба отмечают, что динамика заболеваемости вновь стала расти — второй день в крае регистрируют более 50 случаев заражения COVID-19 с нарастающим итогом.

Стоит отметить, что в Приморье продолжается массовая вакцинация граждан. В данный момент привито 160 209 жителей края.

В связи с ростом заболеваемости напоминаем, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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