Всемирный день защиты окружающей среды прошёл во Владивостоке

«Мы всегда будем поддерживать такие акции, особенно, когда они объединяют сразу несколько направлений. Я очень хочу, чтобы наш город был цветущим и уютным — и сегодня мы сделали еще один шаг к этому. Ну, а спорт — это всегда здорово, это то, что должно прививаться с детства. Именно поэтому сегодня я пришел на марафон не один, а со своей дочерью», — сказал Константин Шестаков.