Всемирный день защиты окружающей среды прошёл во Владивостоке

Posted 5 июня 2021, 10:34
Published 5 июня 2021, 10:34
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
Так, на набережной Цесаревича, глава региона Олег Кожемяко, и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков, управляющий региональным отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Радюшкин вместе с волонтёрами высадили 27 кустов сирени.
«В 2019 году мы высадили первые 10 кустов сирени, мы тогда не знали, как она приживется, но все хорошо. Сейчас высаживаем еще 27 кустов. Мы учли особенности местности, а именно то, что здесь не надо высаживать высокие деревья, чтобы они не загораживали вид. Поэтому для посадок была выбрана именно сирень», — рассказали организаторы акции.
По словам специалистов, в 2021 году эта акция особенна важна, потому что ледяной дождь повредил большое количество зелёных наслаждений в городе.
«Погода еще позволяет производить посадки деревьев. И практически каждые выходные жители Владивостока, Приморского края, взрослые и дети, принимают участие в благоустройстве скверов, парков, озеленении общественных пространств. Это здорово! Если это делать ежегодно, то через несколько лет наш край превратится в цветущий сад. Я искренне хочу поблагодарить Сбербанк и всех неравнодушных», — отметил Олег Кожемяко.
Также в парке Минного городка высадили около тысячи саженцев — кусты сакуры, сирени, кизильника, черемуховые аллеи и ели.
Следом за высадкой деревьев и кустарников, горожане приняли участие в «Зелёном марафоне» — 4,2 километра пробежали участники любительского забега, в числе которых градоначальник и губернатор. Для маленьких спортсменов была создана своя дистанция — 420 метров.
«Мы всегда будем поддерживать такие акции, особенно, когда они объединяют сразу несколько направлений. Я очень хочу, чтобы наш город был цветущим и уютным — и сегодня мы сделали еще один шаг к этому. Ну, а спорт — это всегда здорово, это то, что должно прививаться с детства. Именно поэтому сегодня я пришел на марафон не один, а со своей дочерью», — сказал Константин Шестаков.
Стоит отметить, что на марафоне нашлось место и для благотворительности — АНО «Школа дружбы» рассказала о своем проекте — мастерской занятости для людей с ментальными нарушениями. Также гости мероприятия узнали о проекте «Поможем вместе», в рамках которого оказывается гуманитарная помощь нуждающимся. На еще одной площадке можно было познакомиться с волонтерами и подопечными фонда помощи бездомным животным «Умка». За пожертвования благотворительным организациям каждый получал «Ладошку добра», которую нужно было прикрепить на общий стенд — этим и занялись участники по завершении марафона и остальных активностей.