«Во как»: программисты из Владивостока научили робота писать броские заголовки

По их словам, ИИ (искусственный интеллект) Turbocheck моментально создает привлекательный заголовок — куда там профессиональным журналистам или писателям. Причем для того, чтобы убедиться в результативности своей работы, создатели «генератора заголовков» провели на улицах столицы ДФО опросы. И оказалось, что творения ИИ не только невозможно отличить от придуманных человеком, но чаще всего они привлекают больше внимания, чем те, что придумали журналисты.