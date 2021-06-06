«Во как»: программисты из Владивостока научили робота писать броские заголовки

Posted 6 июня 2021, 03:31
Published 6 июня 2021, 03:31
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Уникальную нейросеть, умеющую сочинять эффектные и привлекающие внимание заголовки, представили владивостокские программисты.
По их словам, ИИ (искусственный интеллект) Turbocheck моментально создает привлекательный заголовок — куда там профессиональным журналистам или писателям. Причем для того, чтобы убедиться в результативности своей работы, создатели «генератора заголовков» провели на улицах столицы ДФО опросы. И оказалось, что творения ИИ не только невозможно отличить от придуманных человеком, но чаще всего они привлекают больше внимания, чем те, что придумали журналисты.
Фишка в том, уверены разработчики, что команда программистов, филологов и лингвистов из Владивостока научила Turbocheck понимать «невероятно сложный русский язык».
«Turbocheck создает заголовки как профессиональный журналист, а не как робот», — заявил руководитель разработки АТА Ltd (ООО «АТА») Андрей Швец.
Работа по созданию ИИ, который думает как человек, а не как робот, шла два года. В «искусственные мозги» были загружены миллионы новостей и информационных статей, созданных сотнями журналистов. Можно сказать, что профессиональные «акулы пера» трудились недаром — на их работах учился, учился, учился и таки научился искусственный интеллект. Набил руку, так сказать, и теперь пишет лучше людей.
«Наша разработка может помочь журналистике избавиться от чрезмерных оценочных суждений в заголовках и от обмана читателей кликбейтными заголовками, которые распространились последнее время во многих медиа-изданиях», — уверен Андрей Швец.
«Услугами» Turbocheck уже приноровились пользоваться многие авторы, блогеры, журналисты. В планах у команды — создание такого ИИ, который — дабы помочь журналисту — будет сам писать текст на основе полученных от автора данных.