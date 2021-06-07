Клипы ВКонтакте отметили свой первый день рождения трёхкратным ростом

Интересно, что у пользователей из разных городов схожи музыкальные вкусы. Треком года в «Клипах» стал «АУФ» от дуэта SQWOZ BAB & The First Station — ролики с этой песней чаще всего смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону. На втором месте — «Ягода малинка» Хабиба, которая особенно полюбилась зрителям из Нижнего Новгорода, Челябинска и Омска. Также в топе рейтинга треки, которые совместно записали Элджей и MORGENSHTERN.