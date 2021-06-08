Серьёзный ущерб: пьяная автоледи протаранила здание в Приморье

Posted 8 июня 2021, 09:00
Published 8 июня 2021, 09:00
Modified 1 сентября 2022, 03:46
Updated 1 сентября 2022, 03:46
В полиции района рассказали о том, что водитель и пассажир получили серьёзные травмы — обоих отвезли в больницу на скорой помощи. Кроме того, дама нанесла солидные повреждения самому зданию — собственникам причинён значительный материальный ущерб.
В отношении автоледи полицейские составили несколько административных материалов — за пьяную езду и нарушение правил дорожного движения.
Приморцев просят незамедлительно сообщать о любых случаях пьяного вождения в полицию — в таком состоянии человек за рулём крайне опасен для всех участников дорожного движения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на улице Анны Щетининой девушка на внедорожнике снесла забор и въехала в здание школы. Очевидцы сообщают, что, к счастью, никто не пострадал. Позже инициатор ДТП рассказала, что сильно разволновалась и перепутала педали. Также большой интерес вызвал диалог девушки с некой дамой по телефону.