Серьёзный ущерб: пьяная автоледи протаранила здание в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на улице Анны Щетининой девушка на внедорожнике снесла забор и въехала в здание школы. Очевидцы сообщают, что, к счастью, никто не пострадал. Позже инициатор ДТП рассказала, что сильно разволновалась и перепутала педали. Также большой интерес вызвал диалог девушки с некой дамой по телефону.