Вместо стройки очередной многоэтажки на улице Надибаидзе сохранят сквер

Posted 9 июня 2021, 06:32
Published 9 июня 2021, 06:32
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказали специалисты управления градостроительства мэрии, десятки местных жителей активно возразили планам новой стройки в ходе проведения общественных обсуждений по внесению изменений в генеральный план Владивостока и правила землепользования и застройки. Люди потребовали сохранить здесь функциональную зону рекреации и территориальную зону зелёных насаждений Р 1.
Все поступившие предложения и замечания были переданы в межведомственную рабочую группу при правительстве Приморского края, которая готовит документы по внесению изменений в генплан и правила землепользования. Со своей стороны, администрация Владивостока внесла в рабочую группу рекомендацию — учесть все предложения местных жителей.
На заседании участники межведомственной рабочей группы единогласно приняли решение оставить зону рекреационного назначения на улице Надибаидзе. Документы вступят в силу после подписания на краевом уровне.
Первоначально инициатором стройки выступала компания «Владстройзаказчик». Она отстаивала свои намерения путём судебного иска, оспаривая принадлежность земельного участка к зоне Р-1. Однако теперь изменения в генеральный план и Правила землепользования и застройки внесены с соблюдением всех необходимых процедур, так что дальнейшие судебные тяжбы по этому поводу потеряли смысл.