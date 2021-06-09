Вместо стройки очередной многоэтажки на улице Надибаидзе сохранят сквер

Первоначально инициатором стройки выступала компания «Владстройзаказчик». Она отстаивала свои намерения путём судебного иска, оспаривая принадлежность земельного участка к зоне Р-1. Однако теперь изменения в генеральный план и Правила землепользования и застройки внесены с соблюдением всех необходимых процедур, так что дальнейшие судебные тяжбы по этому поводу потеряли смысл.