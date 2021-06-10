Под Тюменью убивший собутыльника мужчина осужден на 8 лет колонии

Posted 10 июня 2021, 17:10
Published 10 июня 2021, 17:10
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Как сообщает megatyumen.ru, инцидент произошел осенью прошлого года. Между выпивающими соседями по квартире произошла сильная ссора. Один из них сильно ударил другого. Упавший собутыльник разозлился, взял рашпиль и десять раз ударил соседа по голове. В результате открытой травмы черепа мужчина, он же владелец жилья, скончался.
На суде убийца заявил, что оборонялся. В итоге его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.