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Posted 10 июня 2021, 17:10

Published 10 июня 2021, 17:10

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Под Тюменью убивший собутыльника мужчина осужден на 8 лет колонии

10 июня 2021, 17:10
В Тобольском районе Тюменской области убивший своего соседа в пьяный драке мужчина осужден на восемь лет строгого режима.

Как сообщает megatyumen.ru, инцидент произошел осенью прошлого года. Между выпивающими соседями по квартире произошла сильная ссора. Один из них сильно ударил другого. Упавший собутыльник разозлился, взял рашпиль и десять раз ударил соседа по голове. В результате открытой травмы черепа мужчина, он же владелец жилья, скончался.

На суде убийца заявил, что оборонялся. В итоге его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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