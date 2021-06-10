Под Тюменью убивший собутыльника мужчина осужден на 8 лет колонии

Как сообщает megatyumen.ru, инцидент произошел осенью прошлого года. Между выпивающими соседями по квартире произошла сильная ссора. Один из них сильно ударил другого. Упавший собутыльник разозлился, взял рашпиль и десять раз ударил соседа по голове. В результате открытой травмы черепа мужчина, он же владелец жилья, скончался.