Константин Шестаков проехал по Фрунзенскому району с инспекцией проблемных участков

Горожане обращаются в администрацию с вопросами о вывозе и обрезке веток, надломленных после ледяного шторма в ноябре. Данному вопросу сегодня Константин Шестаков также уделил внимание в ходе объезда. Профильному ведомству поставлена задача усилить работу по вывозу веток и составить план по санитарной обрезке деревьев. Для этих целей будут привлекать автовышки. Спилить надломленные ещё во время ледяного дождя ветки придётся во всех районах города, но в первую очередь — вблизи пешеходных зон.