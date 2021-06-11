Константин Шестаков проехал по Фрунзенскому району с инспекцией проблемных участков

Posted 11 июня 2021, 07:59
Published 11 июня 2021, 07:59
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
По итогам объезда специалистам городской администрации поставлен ряд важных задач.
Места для осмотра были выбраны не случайно, а с учётом пожеланий горожан, изложенных в соцсетях. Люди жалуются на крошащиеся лестницы, ямы на тротуарах, состояние фасадов домов. Многих беспокоит санитарная обрезка деревьев. Фрунзенский район — часть так называемого гостевого маршрута: практически все туристы непременно посещают Токаревский маяк, проезжая через Эгершельд, и привести этот район в порядок необходимо в преддверии Восточного экономического форума, намеченного на сентябрь.
Константин Шестаков подчеркнул, что все его выезды по контролю за содержанием городских территорий и проведению ремонта составляются с учётом сообщений жителей.
«Мы проанализировали сообщения, поступившие не только за время нашей работы, но и за полугодие в целом. Основные обращения касались комфортной городской среды — пешеходных зон, лестниц, незаконных объектов, озеленения. Так, к примеру, сегодня были приняты решения об оперативном приведении в порядок лестниц вблизи пешеходных зон и жилых домов, гостевого маршрута, а также формированию перечня объектов для проведения комплексных ремонтных работ в 2022 году», — сказал Константин Владимирович.
Исполняющий обязанности главы Владивостока заявил о необходимости провести на улице Сипягина восстановительный ремонт ещё до того, как здесь развернутся комплексные работы — такие планы есть на следующие годы. Пешеходные зоны также должны стать комфортными и безопасными. Ответственным за выполнение поручения станет руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.
В некоторых местах центральной части города образовались провалы или вздутия брусчатки и асфальта. Дорожникам уже в ближайшее время предстоит провести ремонт тротуаров на Батарейной, Семёновской, Набережной и по другим улицам. Обустроить пешеходную зону необходимо и на Пограничной, 12, в районе, железнодорожного перехода. Данный маршрут очень востребован среди пешеходов.
Одна из проблемных лестниц привлекла внимание проверяющих на проспекте Красного Знамени, 23. Константин Шестаков поручил специалистам оперативно привести её в порядок. Уже в ближайшие дни на объект зайдёт подрядная организация. Войдёт в перечень ремонта также лестница от Крыгина, 1 к Стрельникова, 12 и ряд других.
Кроме того, городские службы приведут в порядок остановку «Казанский храм», облицовку в сквере имени Макарова, брусчатку и облицовку на набережной Спортивной гавани, фасады. В этой работе должны участвовать и собственники зданий. Так, в скором времени в районе Крыгина, 21 будет обновлено ограждение частного дома. Аналогичные мероприятия проведут и по другим адресам.
Горожане обращаются в администрацию с вопросами о вывозе и обрезке веток, надломленных после ледяного шторма в ноябре. Данному вопросу сегодня Константин Шестаков также уделил внимание в ходе объезда. Профильному ведомству поставлена задача усилить работу по вывозу веток и составить план по санитарной обрезке деревьев. Для этих целей будут привлекать автовышки. Спилить надломленные ещё во время ледяного дождя ветки придётся во всех районах города, но в первую очередь — вблизи пешеходных зон.