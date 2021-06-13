Картина дня в Приморье: жуткое исчезновение, жертва мошенников и пугающий прогноз

Posted 13 июня 2021, 09:32
Published 13 июня 2021, 09:32
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Исчезновение на озере
В воскресенье, 13 июня, стали известны подробности жуткого происшествия на озере Ханка. Семья из матери, отца и маленького ребёнка поехала кататься по водоёму на лодке и не вернулась.
Прибывший для расследования инцидента полицейский нашёл лодку, но без супругов. Рядом был только ребёнок, который не подавал признаков жизни.
Исчезнувшие без следа граждане оставили на берегу свою машину, палатку, кухонную утварь и другие вещи, взятые на отдых.
Мошенничество с холодильником
Так же бесследно исчезли деньги со счёта жительницы Приморья, которая попыталась продать свой холодильник в интернете. Гражданка столкнулась с мошенником, изобразившим из себя заинтересованного покупателя.
Злоумышленник согласился заплатить аванс, но попросил гражданку перейти по присланной им ссылке указать её банковские данные.
Девушка выполнила всё, о чём попросил преступник, который благодаря этому получил нужную информацию для списывания денег со счёта владелицы холодильника. Обманутая гражданка пополнила ряды приморцев, пострадавших от жертв мошенников за неделю.
Грядущий удар стихии
Крупные погодные порталы сообщили, что в пятницу, 18 июня, Владивостока ждёт ненастная погода. Весь день ожидается дождь, временами переходящий в настоящий ливень. Суточный объём осадков перевалит за 100 миллиметров.
Помимо этого, возможны сильные ветры, однако насчёт этого разные сайты имеют разные мнения.