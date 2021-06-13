Правоохранители узнают, почему работники приморской фирмы полгода не видят полной з/п

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Глава приморского Следственного управления Следственного комитета (СК РФ) выслушал жалобы коллектива «Терней Золото» на многомесячное получение зарплат и других выплат не в полном объёме. Правоохранители возбудили дело и выполнят ряд необходимых действий, как сообщают в ведомстве.

Недовольные сотрудники золотодобывающей компании рассказали руководителю краевого Следственного управления СК РФ Владимиру Фомину, что с декабря 2020 года они в полном объёме не получают зарплату, выходное пособие и прочие положенные им выплаты. Найти объяснение такой ситуации сложно – компания не испытывает стеснения в средствах. «Есть основания полагать, что денежные средства на счетах предприятия были», - отметили в ведомстве. Узнав о произошедшем, служащие краевого Следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы. Помимо этого, решено выяснить причины долгой задержки зарплаты, проследить, какие манипуляции проводились с деньгами на счетах компании, а также поспособствовать выплате задолженности перед сотрудниками. За ходом дела будет следить лично Владимир Фомин. Ранее «Восток-Медиа» писало о сотруднике подсобного хозяйства, который смог добиться крупной выплаты за переработки. С помощью прокуратуры мужчина доказал, что его работа в праздники и выходные дни ранее была оплачена не в полном объёме.