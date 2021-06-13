Правоохранители узнают, почему работники приморской фирмы полгода не видят полной з/п

Posted 13 июня 2021, 08:49
Published 13 июня 2021, 08:49
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Недовольные сотрудники золотодобывающей компании рассказали руководителю краевого Следственного управления СК РФ Владимиру Фомину, что с декабря 2020 года они в полном объёме не получают зарплату, выходное пособие и прочие положенные им выплаты.
Найти объяснение такой ситуации сложно – компания не испытывает стеснения в средствах.
«Есть основания полагать, что денежные средства на счетах предприятия были», - отметили в ведомстве.
Узнав о произошедшем, служащие краевого Следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы.
Помимо этого, решено выяснить причины долгой задержки зарплаты, проследить, какие манипуляции проводились с деньгами на счетах компании, а также поспособствовать выплате задолженности перед сотрудниками.
За ходом дела будет следить лично Владимир Фомин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сотруднике подсобного хозяйства, который смог добиться крупной выплаты за переработки.
С помощью прокуратуры мужчина доказал, что его работа в праздники и выходные дни ранее была оплачена не в полном объёме.