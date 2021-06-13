vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня 2021, 08:49

Published 13 июня 2021, 08:49

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Правоохранители узнают, почему работники приморской фирмы полгода не видят полной з/п

Правоохранители узнают, почему работники приморской фирмы полгода не видят полной з/п

13 июня 2021, 08:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Глава приморского Следственного управления Следственного комитета (СК РФ) выслушал жалобы коллектива «Терней Золото» на многомесячное получение зарплат и других выплат не в полном объёме. Правоохранители возбудили дело и выполнят ряд необходимых действий, как сообщают в ведомстве.

Недовольные сотрудники золотодобывающей компании рассказали руководителю краевого Следственного управления СК РФ Владимиру Фомину, что с декабря 2020 года они в полном объёме не получают зарплату, выходное пособие и прочие положенные им выплаты.

Найти объяснение такой ситуации сложно – компания не испытывает стеснения в средствах.

«Есть основания полагать, что денежные средства на счетах предприятия были», - отметили в ведомстве.

Узнав о произошедшем, служащие краевого Следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы.

Помимо этого, решено выяснить причины долгой задержки зарплаты, проследить, какие манипуляции проводились с деньгами на счетах компании, а также поспособствовать выплате задолженности перед сотрудниками.

За ходом дела будет следить лично Владимир Фомин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сотруднике подсобного хозяйства, который смог добиться крупной выплаты за переработки.

С помощью прокуратуры мужчина доказал, что его работа в праздники и выходные дни ранее была оплачена не в полном объёме.

#Новости#Происшествие#Долги по зарплате
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика