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Posted 14 июня 2021, 03:13

Published 14 июня 2021, 03:13

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Тематическое фото

Забайкалье получит дополнительные федеральные дотации на программу «Чистый воздух»

14 июня 2021, 03:13
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Деньги
Забайкальский край вошёл в перечень регионов, которые получат дополнительно в общей сумме 4,8 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Правда, до сих пор мероприятия проекта не решили проблему загрязнения атмосферы в Чите в зимний период.

Как пишет Телеграм-канал «Недальний Восток», Забайкалье вошло в программу «Чистый воздух» в 2018 году, но экологическая ситуация в городе по-прежнему остаётся сложной, особенно зимой, когда смог из тысяч труб печей и котельных отравляет воздух. Проекты по улучшению экологической обстановки реализуются лишь на бумаге.

Аналитики Телеграм-канала констатируют: руководству Забайкалья и профильным ведомствам на сегодняшний день не удалось использовать преимущества федерального проекта на пользу для региона. Между тем, «Чистый воздух» закончится в 2024 году. По мнению экспертов, регионы, которые не смогли добиться существенного прогресса за шесть лет, вряд ли смогут претендовать на дальнейшее финансирование по проекту. У Забайкалья осталось немного времени, чтобы грамотно распорядиться дополнительными ресурсами. При этом эксперты возлагают определённые надежды на управленческий потенциал нового забайкальского вице-губернатора Александра Костенко, выходца из Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Александр Костенко получил новую должность в Забайкалье в мае нынешнего года. До этого он состоял на должности председателя ЗакСобрания региона, а ещё ранее работал первым вице-губернатором Приморья. Это опытный управленец с 20-летним стажем. В Приморском крае он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии.

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