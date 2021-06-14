Забайкалье получит дополнительные федеральные дотации на программу «Чистый воздух»

Аналитики Телеграм-канала констатируют: руководству Забайкалья и профильным ведомствам на сегодняшний день не удалось использовать преимущества федерального проекта на пользу для региона. Между тем, «Чистый воздух» закончится в 2024 году. По мнению экспертов, регионы, которые не смогли добиться существенного прогресса за шесть лет, вряд ли смогут претендовать на дальнейшее финансирование по проекту. У Забайкалья осталось немного времени, чтобы грамотно распорядиться дополнительными ресурсами. При этом эксперты возлагают определённые надежды на управленческий потенциал нового забайкальского вице-губернатора Александра Костенко, выходца из Приморья.