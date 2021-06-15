«Люди боятся выходить на улицу»: полчища насекомых атакуют приморцев

«У нас в квартире на Харьковской тоже невыносимо: балкон открыть невозможно, чтобы проветрить. Сейчас всё закрыто, и работает вентилятор, но мухи всё равно одолевают. Ещё и нудные такие, аж бесят!» – написали приморцы в комментариях.