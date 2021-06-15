«Люди боятся выходить на улицу»: полчища насекомых атакуют приморцев

Posted 15 июня 2021, 11:12
Published 15 июня 2021, 11:12
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
«Крик» о помощи был опубликован в популярном Instagram-паблике artem.news.plus.
Сообщается, что полчища насекомых буквально оккупировали жилые дома, бани и летние кухни. Мух настолько много, что люди боятся выходить на улицу.
«Мы вынуждены переживать круглосуточные атаки мух, от них спрятаться где-либо просто невозможно», - говорят местные жители.
В комментариях многие пользователи соцсетей подтвердили, что такая проблема действительно существует.
«Очень много мух, просто ужас. На улице нельзя посидеть днём»;
«У магазина их миллиард. Фасад чёрный от мух»;
«Ой, не то слово, сколько этих мух. Кошмар просто творится, куда обращаться?»;
«В Трудовом тоже!»;
«Ура, конец света начался!»;
«У нас в квартире на Харьковской тоже невыносимо: балкон открыть невозможно, чтобы проветрить. Сейчас всё закрыто, и работает вентилятор, но мухи всё равно одолевают. Ещё и нудные такие, аж бесят!» – написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на одной из трасс Приморского края ехавшая в вечернее время машина оказалась под ударом тучи насекомых. Мошка облепила лобовое стекло, в результате чего дальнейшее движение стало невозможным.