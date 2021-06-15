Около 4 тысяч выпускников в Хабаровском крае написали ЕГЭ по обществознанию

Обществознание на протяжении нескольких лет остается одним из самых популярных предметов, который выбирают для сдачи ЕГЭ выпускники школ Хабаровского края. В этом году экзамен сдавали 3766 человек — это порядка 60 процентов всех одиннадцатиклассников региона.

«Результаты данного экзамена понадобятся выпускникам для поступления в вузы по программам подготовки юристов, экономистов, социологов, психологов, педагогических кадров и многих других. Этим и объясняется столь высокая популярность обществознания, как предмета по выбору», — отметила начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся минобрнауки края Екатерина Кошельникова. Для проведения ЕГЭ по обществознанию было задействовано 76 экзаменационных пунктов. За порядком проведения испытания следили общественные наблюдатели. Также в онлайн-режиме ход ЕГЭ из регионального ситуационного центра контролировали 44 студента Педагогического института ТОГУ, прошедшие специальную предварительную подготовку. Для будущих педагогов это не только волонтёрская работа, но и производственная практика. «Всего за соблюдением регламента проведения кампании единого государственного экзамена в ситуационный центр приглашены работать более 100 наблюдателей. Если они фиксируют нарушения в аудиториях, то ставят метки на портале „Смотри.ЕГЭ“. Эти сигналы должны отрабатываться руководителями пунктов проведения экзаменов в течение 20 минут», — рассказала Наталья Павличенко, куратор регионального ситуационного центра. ЕГЭ по обществознанию прошёл с соблюдением всех противоэпидемиологических требований — помещения были предварительно продезинфицированы, посадочные места оборудованы с учётом социальной дистанции, организаторы находились в аудиториях в средствах индивидуальной защиты. Напомним, на этой неделе стали известны итоги первых ЕГЭ по химии, литературе и географии. Официально с результатами экзаменов школьники ознакомятся 16 июня, апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно будет подать до 17 и 18 июня. Материалы по теме Хабаровский край встретит Всероссийский женский форум Максим и София стали самыми популярными детскими именами в Хабаровском крае в мае Фестиваль гражданской активности и здорового образа жизни прошёл в Хабаровске