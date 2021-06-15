Приморские АИЦ вернулись к усиленному режиму работы из-за вспышки COVID-19

Posted 15 июня 2021, 08:17
Published 15 июня 2021, 08:17
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Как рассказали в региональном правительстве, эти центры предназначены для больных, имеющих признаки инфекционных заболеваний — с температурой, ознобом и другими симптомами заразных болезней, включая коронавирус.
Отмечается, что пациенты с другими заболеваниями — хроническими или острыми, будут принимать с другого входа в здание. Специалисты, тем не менее, советуют при высокой температуре оставаться дома и вызвать врача.
Глава краевого Минздрава Анастасия Худченко отметила, что из-за роста заболеваемости в крае резко выросла нагрузка на весь медперсонал, включая поликлиники и скорую помощь. В связи с этим госпитализировать пациентов будут только в случаях, когда температура не падает ниже 38 градусов дольше трёх суток, ощущается лихорадка и удушье.
Министр также добавила, что в ближайшее время всем приморцам, не имеющим противопоказаний, рекомендуется сделать прививку от коронавируса. Число заболевших в крае постоянно растёт, поэтому специалисты советуют соблюдать все необходимые противоэпидемиологические меры — носить маску, держать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.
Напомним, что программа иммунизации населения проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.