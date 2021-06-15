Приморские АИЦ вернулись к усиленному режиму работы из-за вспышки COVID-19

Глава краевого Минздрава Анастасия Худченко отметила, что из-за роста заболеваемости в крае резко выросла нагрузка на весь медперсонал, включая поликлиники и скорую помощь. В связи с этим госпитализировать пациентов будут только в случаях, когда температура не падает ниже 38 градусов дольше трёх суток, ощущается лихорадка и удушье.