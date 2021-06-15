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Posted 15 июня 2021, 08:17

Published 15 июня 2021, 08:17

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Приморские АИЦ вернулись к усиленному режиму работы из-за вспышки COVID-19

Приморские АИЦ вернулись к усиленному режиму работы из-за вспышки COVID-19

15 июня 2021, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
COVID-19
Абмулаторные центры Приморья перешли на ежедневный формат работы. Теперь у них один выходной день — воскресенье. А сами центры работают с 8:00 до 22:00.

Как рассказали в региональном правительстве, эти центры предназначены для больных, имеющих признаки инфекционных заболеваний — с температурой, ознобом и другими симптомами заразных болезней, включая коронавирус.

Отмечается, что пациенты с другими заболеваниями — хроническими или острыми, будут принимать с другого входа в здание. Специалисты, тем не менее, советуют при высокой температуре оставаться дома и вызвать врача.

Глава краевого Минздрава Анастасия Худченко отметила, что из-за роста заболеваемости в крае резко выросла нагрузка на весь медперсонал, включая поликлиники и скорую помощь. В связи с этим госпитализировать пациентов будут только в случаях, когда температура не падает ниже 38 градусов дольше трёх суток, ощущается лихорадка и удушье.

Министр также добавила, что в ближайшее время всем приморцам, не имеющим противопоказаний, рекомендуется сделать прививку от коронавируса. Число заболевших в крае постоянно растёт, поэтому специалисты советуют соблюдать все необходимые противоэпидемиологические меры — носить маску, держать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.

Напомним, что программа иммунизации населения проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

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#Новости#Общество#COVID-19
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